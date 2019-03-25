每周一湯：安神湯　紓壓易入眠

「壓力大到我就嚟爆炸喇！」

生活充斥着大大小小的壓力，我們需要調整身心狀況，學習從另一個角度，正視壓力。不少食材或藥材均具養心安神之效，適當的服用，可紓緩精神緊張的問題，如今次網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主介紹的安神湯。



此湯包括多款安神藥材，如酸棗仁、茯神、白蓮子、龍眼肉等。漢代名醫張仲景更創製名方──酸棗仁湯，是治療失眠的經典方劑。茯神具寧心、安神、利水等功效，對心虛驚悸、健忘、失眠、小便不利有一定的幫助。蓮子口感清香可口，具有補心益脾、養血安神等功效。龍眼肉補益心脾、養血安神，有助改善失眠健忘、神經震弱等問題。香港壓力之大，無論是職場打拚的上班一族，抑或備戰DSE的學生哥，如因壓力過大而難以成眠，不妨試試這個保健湯水。



睡多生使，不得睡炒熟。因此，炒酸棗仁對於治療失眠而言有着非同一般的療效。茯神的功效是寧心，安神，利水。治心虛驚悸，健忘，失眠，驚癇，小便不利，因此茯神的作用就是鎮靜。據《藥性論》論述：主驚癇，安神定志，補勞乏；主心下急痛堅滿，小腸不利。



【安神湯】

材料：（4人分量）

茯神 1両半

酸棗仁 1両

合歡花 1両

白蓮子 1両半

龍眼肉 1両

寧夏杞子 1両



做法：

1.先將材料用清水洗淨。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用中火煲45分鐘即可飲用



功效：寧心安神