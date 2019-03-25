本日日本：失戀理髮店　講故事換免費剪髮

失戀，總是痛苦的，這個時候，你應該要好好理個髮，讓自己以新形象重新出發，如果還是免費就更好啦！



內容製作公司「1,000,000V（ヒャクマンボルト）」剛剛開設了一家「失戀美容室」，只要顧客分享失戀的故事，便可以免費享受剪髮服務－－大前提你要識講日文啦！



當然，該公司可不是因為憐憫失戀人士而為他們免費提供服務，其實這些愛情故事將會由「1,000,000V」擁有，該公司有權用作改編成漫畫故事。這家「失戀美容室」是由杉並區高円寺的個室型美容室「cowen」改裝而成，只屬期間限定，由即日起指定的10天內舉行，每天限定一名顧客！之後該公司還計劃與不同行業合作，例如美甲沙龍、健身房和服裝店等，看來失戀真的有價啊！



此外，為「失戀美容室」擔任模特兒的是有村藍里，亦即有村架純的姐姐，可惜際遇差天共地，幸好她總是積極地面對人生，大概因為此理由，她十分支持那些從心碎中站起來的人！



失戀美容室

日期：3月25日、3月27日、3月28日、3月29日、 4月1日、4月3日、4月4日、4月5日、4月8日、4月10日

地點：美容室cowen（東京都杉並区高円寺南2-20-14）

