GENTLE MONSTER：一年竟然有13個月？

向來玩包裝主題有一手的韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER，鏡架設計一向都相當大膽前衞，去年品牌就從Stanley Kubrick經典情色電影《Eyes Wide Shut》引伸出Red Wide Open主題，推出一系列窄框鏡款。今年GENTLE MONSTER季度主題「13」以《The Incubator》故事為概念，從地球環境變化導致出現第13個月為構思，以一系列充滿實驗風格的鏡款設計，帶出面臨世界末日之荒涼。



當中Newturtle及Ribbon設計就同樣以銳利線條建構出層次感豐富鏡框，Cold則以鮮艷板材造出科幻味道的眼罩式太陽眼鏡，而Bees鏡款更以窄長線條勾勒出新月形鏡框，實用性係差少少，但破格獨特設計絕對一見難忘。與此同時為配合季度主題，位於銅鑼灣蘭芳道的旗艦店裝潢都變成地球出現第13個月後的奇異世界，被培育適應新環境的新人類、生態環境劇變後出現的奇異植物及科幻感的實驗空間，一一呈現店內，門外LED屏幕更播放由Frederik Heyman所拍攝的影片，前衞破格的裝潢擺設，完全呼應季度鏡架設計。



模特兒：Alina H.、Adam N.@Model Genesis

化妝及髮型：Angel Chan@Angel Makeup