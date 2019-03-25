甚麼是心律不整？它是一種常見的心臟病，泛指任何不正常的心跳或心律問題，有些患者可以全無症狀，然而情況嚴重時，可引致休克、昏迷不醒、甚至猝死！要預防心律不整，最有效的方法是定期做身體檢查，只要能及早發現問題，就能對症下藥。



心律不整的成因可分為先天性及繼發性兩類，心臟專科醫生高耀鈞指出，前者是指心臟多了一條或多條不正常的傳導路徑（俗稱多條電線）引起，使得心跳節律及速率均異於平常，其發病年齡不定；至於後者的原因眾多，主要是心臟結構出現問題而引致，如心肌肥大、心臟衰竭等，同時心律不整的風險會隨着年齡增長而增加。



醫治方法因人而言

心律不整的徵狀會有心跳紊亂、心悸、氣喘、暈眩等，每個患者出現徵狀的頻密度各有不同，如持續出現以上徵狀者，應立即求醫，醫生會透過各類型的心電圖測試，如靜態心電圖、動態心電圖、運動心電圖等，找出患者心律不整的類型和原因。治療方面，患者可透過藥物改善病情，但成效因人而異，藥物也有潛在的副作用，而患者一旦停藥，病情又會變差。近年提倡的心導管消融術可矯正心臟錯誤的傳輸訊息，控制心律不整的情況，成功率視乎哪一類的心率不整，但任何手術都有一定風險，因此醫生會先評估患者的病情、病歷、年齡等，才會決定選用哪種治療方法。



控制血壓有助預防

由於部分心律不整的患者可能會全無徵狀，因此40歲以上人士，應每年進行身體檢查。此外，心律不正與心血管健康息息相關，平日如能好好控制三高(即高血糖、高血壓及高膽固醇)，定期做運動及擁有充足睡眠，對預防患病很有幫助。高醫生補充：「三高之中，以高血壓最影響心律不整的出現，因血壓愈高，心臟向外泵血所需要做的工作便愈多，故此大家宜多留意自己的血壓和脈搏跳動。早前美國心臟協會（American Heart Association）收緊高血壓的標準，有心臟血管病或高風險的人士，上壓130mmHg，下壓80mmHg已被界定為高血壓，如果大家出現異常狀況，一定要盡早諮詢醫生，及早對症下藥。」