Ladies' Night：睇Best Buy　向灰暗天氣說Goodbye

【The North Face Urban Exploration 機能「倉石化」】

日本設計師倉石一樹（Kazuki Kuraishi）早於千禧年頭已經出道，在其表哥兼NEIGHBORHOOD主理人瀧澤伸介（Takizawa Shinsuke）引領下開始涉足潮流界，有份參與設計的潮流品牌不計其數，早已被譽為「潮流教父」藤原浩（Hiroshi Fujiwara）接班人。

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【rue Madame 春夏花樣衣櫥】

每到春夏季，花卉總是時尚界最強的設計元素，引入多個法國時尚品牌的rue Madame，亦為大家帶來滿開的花朵，一洗冬日的灰暗。若格紋屬於秋冬；碎花代表春夏，今個春夏季將顛覆這項時尚規則。

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【老爹鞋熱潮 今季再升溫】

潮流就是這樣，儘管大家都說它很醜，但醜又如何？只要得到潮人的加持，再醜都可以變成潮流。說的就是那款Dad Shoes老爹鞋，這款外形笨重的運動鞋，其火熱程度實在是勢不可當，今年更是持續燃燒，潮人爭相追捧的老爹鞋魅力不減，所以還未入手的你，今季買都仲未遲。

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【《權力遊戲》最後一季 聯名Ultra Boost造勢】

美國電視劇向來製作認真，由故事大綱、選角演出以至場景道具全部都相當嚴謹，質素根本與荷里活電影級數無異，另外美劇受追捧原因除了劇情推進夠緊湊之外，更重要是識得與不同潮流單位跨刀合作，將人氣話題從家中電視延伸至潮流領域。

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【拒絕黑沉沉 Theory粉色返工Look摩登簡約】

在春天總想穿上一點粉嫰的顏色，因為這是掃走春天陰雨悶氣的最好方法。粉色不但紅透時尚界，即使是上班裝扮同樣大派用場，針對上班族巿場的紐約品牌Theory，便將大量粉色調注入到春夏系列，讓熱愛時尚的都巿上班族不用再穿得黑沉沉沒精打彩，令上班日變得輕鬆又摩登。

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