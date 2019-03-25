【深夜字聊】有心露底定勾引？

男女間嘅肢體語言係咪代表有景轟？呢個問題對任何一位男女嚟講，都有各自唔同嘅解讀，而對呢位男網民嚟講卻更深感疑惑。佢稱公司有位外貌同身材都唔錯嘅女同事，個個男同事都成人𥄫實晒，皆因佢每日都例必着超短迷你裙同低胸衫，引到大家流晒口水。佢話：「因為佢個位斜對住我關係，所以佢張轉櫈一轉身，就會露出條底褲。我同佢講過話佢經常走光，但佢當冇事咁。有次佢見我望住佢，竟然掔髀兼露底，仲要對我笑，而呢種事幾乎每日都有，搞到我用咗唔知幾多張紙巾。其實佢係咪對我有意思呢？」



網友神回應：



陳年雜貨舖：佢玩緊你咋傻仔，理由好簡單，嗰條女如果真係對你有意思，而佢性格又咁主動嘅話，早就約你出街啦！仲使鬼用底褲嚟勾引你咩？



意式法菜：嘩，你間公司都幾正喎，有咁嘅女同事真係日日返工都夠開心。查實佢係咪對你有意思，呢點一啲都唔緊要，重點係你接唔接受到呢種女人做你女友先？



SAMmie：我用女性嘅角度嚟分析呢件事，好明顯佢玩你嘅機會居多，因為你未必敢同其他人講佢所做嘅嘢。你都係唔好諗咁多，費事第日畀人唱你做鹹濕仔。



日日起勢捽：呢啲女雖然溝唔過，但絕對食得過，單係睇你嘅分享就已經有晒畫面，仲以為呢種場面只會喺日本嘅愛情動作片度至有。