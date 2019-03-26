美國直擊！Apple TV+發布會懶人包

Apple剛於美國聖荷西Apple Park內的Steve Jobs Theater，舉行了一場名為「It's show time」的特別發布會。東網記者親赴現場直擊，在全長約2小時的發布會中，Apple公布了多項全新服務，詳情如下：



【1】有咩新服務?

Apple News+新聞雜誌訂閱服務、Apple Card信用卡、Apple Arcade遊戲平台、全新Apple TVapp及Apple TV+原創影片訂閱服務等。



【2】甚麼是Apple TV+?

- Apple的原創影片訂閱服務，提供獨家原創節目、電影和紀錄片。

- 雲立全球多個知名製作人，包括Steven Spielberg、J.J. Abrams、Oprah Winfrey及M. Night

Shyamalan等。

- 演員陣容有「美國隊長」Chris Evans、「水行俠」Jason Momoa等。

- 兒童節目《芝麻街》也是其中之一。

- Apple TV+將透過Apple TV app訂閱，詳細價格及推出時間，將於今年秋季稍後公布。



【3】甚麼是Apple TV app?

- 一個全新app，把電影、體育、新聞及其他內容整合為一。

- 可訂閱Apple TV頻道。

- 內容提供者包括HBO、Starz、SHOWTIME、CBS All Access、Smithsonian

Channel、EPIX、Tastemade、Noggin、MTV Hits等。

- 也可購買或租借iTunes Store內數十萬套電影與電視節目。

- 支援網上或離線觀看。

- 將於5月透過免費軟件更新形式，向超過100個國家或地區的iPhone、iPad和Apple TV用戶提供。

- 秋季在Mac登場。



【4】甚麼是Apple Arcade?

- 遊戲訂閱服務，提供過百款全新的獨家遊戲。

- 原創作品來自坂口博信、Ken Wong和Will Wright等數十位知名遊戲創作人。

- 參與開發的遊戲公司有Konami、LEGO、SEGA、Snowman等。

- Apple不只會挑選遊戲，更會資助開發費用。

- 不用按每個遊戲付費，只需一次訂閱就能玩盡服務中的任何遊戲。

- 每個遊戲都可離線進行，大部分支援遊戲手掣。

- 訂閱後，無論在iPhone、iPad、Mac和Apple TV之間切換，也可在上一個Save繼續玩。

- 將於2019年秋季在全球150多個國家推出，在App Store的新分頁出現,適用於iOS、macOS 和tvOS。



【5】甚麼是Apple News+?

- 一個新聞雜誌訂閱服務。

- 建基在原來Apple News app上。

- 與超過300本雜誌合作。

- 包括《TIME》、《The New Yorker》、《ESPN》、《People》、《National Geographic》等。

- 報紙有《The Wall Street Journal》、《Los Angeles Times》等

- 介面特別為手機或平板而設計，除了文字，更提供動態圖片

- 強調私隱，用戶的閱讀習慣不會上傳到Apple伺服器，避免受廣告滋擾。

- 月費為9.99美元，並可全家共享。

- 暫時只在美國及加拿大推出，今年稍後推廣至澳洲及英國。



【6】甚麼是Apple Card?

- Apple自家信用卡，透過iPhone內的Wallet app使用。

- 介面清楚顯示消費紀錄，包括商戶、金額及日期等，甚至可經地圖查看商舖位置。

- 提供消費類型，方便了解用錢習慣。

- 經Apple Pay消費，每次可獲2%回贈。

- 在Apple Store、App Store或iTunes購物，更可3%回贈。

- 回贈會撥至Wallet app內的Apple Cash，可自用或傳給朋友。

- App會即時計算還款金額及利息。

- 沒有年費、過期罰款、國際交易收費或超過信用額度附加費等

- 無信用卡號碼、到期日及CVV號碼，相對安全。

- 今年夏季率先於美國推出。