被斟茶估歌仔---剩低清風兩袖也不計

過去的周末是嫁娶吉日，身邊都有朋友仔共諧連理，而許太鄭秀文就在社交網上載和丈夫許志安面容繃緊的相片，相中有一對新人正向兩位進行斟茶儀式，而Sammi也揚言是「被斟茶」---「人生首次『被斟茶』有點緊張，不知應該說甚麼。不敢亂笑，喝完茶任務完成才鄭四萬回來。」原來是許家有喜，許志安家有十兄弟姊妹，安仔排行第十，所以Sammi常笑說自己是「十嫂」，由於年齡差距關係，安仔細細個已經是叔叔舅父，如今更早已榮升叔公舅公，不知不覺是長輩了，所以小輩結婚，當然進身「被斟茶」之列；如此甜蜜高興的場合，當然要聽聽長輩安仔的至尊情歌---《唯獨你是不可取替》，你們不是猜不中呀！



之於許生許太、甚至二人的一眾忠粉來說，《唯獨你是不可取替》都是一首不可取替的歌，官方版本雖然是安仔所主唱，但歷年來的大大小小演出，Sammi都翻唱過無數次，所以這首歌和二人的關係都是一樣密不可分、無分彼此。值得一提，《唯獨你是不可取替》來自百花齊放的80年代，當年還很流行改編歌，而這首歌的原曲是中山美穗與樂隊

WANDS合唱的《世界中の誰よりきっと》，也是中山美穗出任女主角的日劇的主題曲，原裝版本是一首快版歌，由於旋律輕快易記，當年細碟銷售量近乎兩百萬的記錄，是一首非常賣錢的流行曲。



前文說80年代的本地樂壇流行改編歌，所以「撞歌」是平常事，Sammi常常在現場演出高唱《唯獨你是不可取替》，但其實當時和安仔同屬華星唱片公司的她，也一樣改編了這首歌為《衝動點唱》，而編曲也跟原曲一樣是快版，論流行程度雖不及《唯獨你是不可取替》，但在K場卻是滄海遺珠組的熱唱歌，你以為兩個版本已經很熱鬧？同期的歌手黎明詩也一樣改編了這首熱門歌，取名為《敢恨敢愛》，也是走快版路線，配合黎明詩的唱跳形象。三個廣東話版本已經好厲害？未算！一首旋律如斯吸引，不論快慢版都搶耳的流行曲，華語歌壇又豈會錯過？所以王馨平和高明駿也來了一首深情對唱《今生註定》，一樣大受歡迎，常說人有人運，歌其實也有歌運，一首歌花開數邊而同時各自獲青睞，也實屬異數。





《唯獨你是不可取替》

作曲：Nakayama Miho/Useugi Shou/Oda Tetsuro

作詞：梁芷珊

主唱：許志安



曾聽說有許多戀愛 沒有結果卻剩傷心者感慨

令我都刻意避開 是我不敢相信真愛

但你不惜真心真意對待 竟令我再感到意外

讓我獻出同樣被愛 全面喝采

如果今天將失去眼前的一切 剩低清風兩袖也不計

唯獨你一個是不可給取替 是我生命裏的一切 Wooh

如早知今生跟你有幸可相愛 在當初應更努力為未來

其實我知道是可一不可再

下半生準我留住你 一直相愛



誰似你這般欣賞我 誰也說不上你一般清楚我

問我可需要甚麼 願你終身交托給我

讓我一生好好把你照料 請讓我體恤你需要

為你獻出全部熱愛 從來沒缺少

如果今天將失去眼前的一切 剩低清風兩袖也不計

唯獨你一個是不可給取替 是我生命裏的一切 Wooh

如早知今生跟你有幸可相愛 在當初應更努力為未來

其實我知道是可一不可再

下半生準我留住你 一直相愛



其實我知道是可一不可再

下半生準我留住你 一直相愛



聽歌時間：https://bit.ly/2U0F1SN





延伸聽歌時間：

《衝動點唱》主唱：鄭秀文 https://bit.ly/2FweKCE



《今生註定》主唱：高明駿 王馨平 https://bit.ly/1JT3Ame



《敢恨敢愛》主唱：黎明詩 https://bit.ly/2urqHDl

