三大IBGM究竟有咩咁「神」？收生準則又如何？

香港一向都係以金融經濟享負盛名,所以一眾IB學生好多都嚮往成為未來嘅銀行家,如果可以係國際投資銀行例如JP MORGAN,MERRILL LYNCH等等工作,除咗收入非常客觀,亦都可以光宗耀祖。香港三大,分別係港大,中大,同科大,都有一科叫做International Business and Global Management(簡稱:IBGM)嘅商科「神科」,個個IB學生都爭崩頭,究竟IBGM有咩咁神呢?筆者即刻為你解答。



【IBGM就業率高達95%】

以港大為例,一般而言,普通大學畢業生,大概只有70-80%的就業率,剩下的不是繼續進修,就是無業,但是IBGM出來的學生有95%的就業率,另外的5%全部都是進修,沒有任何人無業,即係IBGM被視為大學商科的精英,出到嚟社會一樣備受公司青睞。



【IBGM課程係讀咩?】

咁讀者會問,點解IBGM出嚟嘅學生咁受銀行或公司歡迎,其實課程上有咩咁特別?香港IBGM讀4年,當中學生唔係淨係學普通經濟商業理論,除了要修讀法律課程例如Business Law,Company Law,亦都會有風險管理,會計等課程。簡單來說,IBGM訓練的不是理論上的人才,而係一個All Rounded嘅商業人才,法律、口才、管理、世界歷史、財務報表樣樣要識,而且樣樣要精!所以跟普通嘅Bachelor of Business Administration (BBA)係完全唔同級數,所以收生準則亦都相差甚大。



【IBGM收生準則】

香港大學:港大的IBGM,課程號碼和全名係6896 Bachelor of Business Administration in International Business and Global Management。IB分數要求至少38分。收生人數只限20位左右,當中已經包括了HKDSE的學生,所以IB學生要成功爭取學位亦都唔容易。



科技大學:HKUST收生分數比港大更高,因為科大的商科於全球排名比港大更加高,喺前些年,科大的商科碩士更位於全球第一,力壓哈佛大學。如果學生有意報讀,IB分數要求至少40分,沒有必修科目限制。課程編號係JS5313,課程名字BBA Global Business(簡稱GBUS),收生人數只限25位。



中文大學:至於中大收生最少,只限18名學生,課程名字係Global Business Program (GBS)/ GLOBE,編號係JS4214。中文大學的GBS亦都有科目要求,IB學生一定要報讀至少數學Standard Level,不能是Math Studies。至於收生分數,中大並沒有喺官網公布,只係略略講咗句For non-JUPAS applicants, their applications will be considered case by case。不過據我哋所知,入到嘅IB學生至少都考41-42分。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣