三大IBGM究竟有咩咁「神」？收生準則又如何？

香港一向都係以金融經濟享負盛名，所以一眾IB學生好多都嚮往成為未來嘅銀行家，如果可以係國際投資銀行例如JP MORGAN，MERRILL LYNCH等等工作，除咗收入非常客觀，亦都可以光宗耀祖。香港三大，分別係港大，中大，同科大，都有一科叫做International Business and Global Management（簡稱：IBGM）嘅商科「神科」，個個IB學生都爭崩頭，究竟IBGM有咩咁神呢？筆者即刻為你解答。



【IBGM就業率高達95%】

以港大為例，一般而言，普通大學畢業生，大概只有70-80%的就業率，剩下的不是繼續進修，就是無業，但是IBGM出來的學生有95%的就業率，另外的5%全部都是進修，沒有任何人無業，即係IBGM被視為大學商科的精英，出到嚟社會一樣備受公司青睞。



【IBGM課程係讀咩？】

咁讀者會問，點解IBGM出嚟嘅學生咁受銀行或公司歡迎，其實課程上有咩咁特別？香港IBGM讀4年，當中學生唔係淨係學普通經濟商業理論，除了要修讀法律課程例如Business Law，Company Law，亦都會有風險管理，會計等課程。簡單來說，IBGM訓練的不是理論上的人才，而係一個All Rounded嘅商業人才，法律、口才、管理、世界歷史、財務報表樣樣要識，而且樣樣要精！所以跟普通嘅Bachelor of Business Administration （BBA）係完全唔同級數，所以收生準則亦都相差甚大。



【IBGM收生準則】

香港大學：港大的IBGM，課程號碼和全名係6896 Bachelor of Business Administration in International Business and Global Management。IB分數要求至少38分。收生人數只限20位左右，當中已經包括了HKDSE的學生，所以IB學生要成功爭取學位亦都唔容易。



科技大學：HKUST收生分數比港大更高，因為科大的商科於全球排名比港大更加高，喺前些年，科大的商科碩士更位於全球第一，力壓哈佛大學。如果學生有意報讀，IB分數要求至少40分，沒有必修科目限制。課程編號係JS5313，課程名字BBA Global Business（簡稱GBUS），收生人數只限25位。



中文大學：至於中大收生最少，只限18名學生，課程名字係Global Business Program (GBS)/ GLOBE，編號係JS4214。中文大學的GBS亦都有科目要求，IB學生一定要報讀至少數學Standard Level，不能是Math Studies。至於收生分數，中大並沒有喺官網公布，只係略略講咗句For non-JUPAS applicants, their applications will be considered case by case。不過據我哋所知，入到嘅IB學生至少都考41-42分。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣