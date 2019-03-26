三界五行：手機顏色要配合自身五行

五行，是一切風水的最主要命題。手機風水當然也不例外，手機的風水五行，以外殼的顏色做基礎，配合自己選用的屏幕壁紙，以及在社交平台採用的版頭（頭像）而定。



現在的手機，外殼顏色已不再是非黑即白、非金即銀了，同一個牌子和型號，有多種顏色可供選擇，基本上涵蓋了五行，金色、銀色、白色、淺黃色，都是五行屬金，至於每種顏色，又有多種選擇，以金色為例，土豪金、香檳金、暮光金等。綠色、青色，都是五行屬木。黑色、藍色，都是五行屬水。紅色、紫色、都是五行屬火，紅色也有很多選擇，中國紅、玫瑰紅、櫻桃紅等。灰色、茶色、深黃色、啡色都屬於土。由於單一個黑字或灰字，未夠吸引，為容易令人接受，所以，黑也有很多種，例如，幻夜黑、墨岩黑、亮瓷黑、魅力黑；灰也有銀灰、太空灰。手機功能與設計俱日新月異，顏色的名堂也天天新穎，可以肯定，顏色的品種愈來愈多，請恕不能一一列出。但是萬變不離其宗，最主要看關鍵的金、銀、白、綠、青、翠、紅、紫、灰、黃，就可以分辨五行所屬。



重要事情再說一遍，手機外殼五行顏色最好配合自己的五行，方法簡單，查萬年曆，找出自己生日的農曆日干，甲或乙屬木，丙或丁屬火，戊或己屬土，庚或辛屬金，壬或癸屬水。如何根據五行相生，利用手機催旺運程，明天再講。



方向宇