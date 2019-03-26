開箱男：vivo V15Pro 親民升降鏡頭+真正全面屏

近年手機廠商為增大屏幕扭盡六壬，創意多多的vivo就想到升降鏡頭這方法，並首度在去年的旗艦機NEX上使用，影相一流之餘，仲做到真正的全面屏，打破一眾瀏海屏幕的視野局限。最近廠商再獻新猷，推出全新中階機V15Pro，將旗艦級才有的升降鏡頭和真正全面屏帶到價錢親民的V系列上！



V15Pro採用了全自動升降式前置鏡頭，透過微型步進摩打及升降機械結構，令前置鏡頭可承受極大拉力及扭轉力，而且升降暢順穩定，沒有一絲遲滯。V15Pro更把鏡頭提升至3,200萬像素，並支援AI美顏、自拍光效等多種效果。試拍所見，即使開了磨皮、美白、大眼等美顏效果，自拍依然自然清晰，未見走焦，絲打一定畀Like！



手機的後置3鏡頭配備4,800萬4合1像素感測器，並設有800萬像素超廣角鏡頭及500萬像素虛化鏡頭，配合加強的AI演算法，影人影景得心應手！先說AI超廣角，可拍攝出120°超廣闊視野，有助捕捉更多的風景和人物，令相片更具現場感。而AI超級夜景則可在短時間內捕捉多張不同曝光的相片然後合成，大幅提升亮度和清晰度，比其他品牌的夜景模式更快更清，手持數秒也能拍出純淨夜色！



必玩的還有人像虛化及AI美體模式，前者通過調校光圈虛化背景，數值由F0.95至F16不等，效果明顯；而AI美體則可用於影相或錄影，啟用後可任意調節對象身材，瘦腰、長腿、美臀一按就得，等大家由頭靚到腳，變成九頭身不再是夢想！



影相以外，V15Pro也有齊所有實用功能，例如最新的第5代光電屏幕指紋感應技術，解鎖又準又快。另外又支援面部識別，在低光下一樣解到鎖，前置鏡頭一升一降就能極速解鎖。手機大腦則是Qualcomm Snapdragon 675AIE八核處理器，並配置了6GB RAM和128GB ROM，在高清及高幀率畫質下玩「食雞」，畫面流暢爽快。手機雖然僅厚8.21mm，但依然配備3個卡槽，2張SIM卡及microSD卡毋須爭位，而3,700mAh大電池更對應vivo獨家的雙引擎閃充技術，15分鐘即可充滿24%的電量，出門更放心。



說到機身，V15Pro採用了新穎的光波紋路設計，左右擺動時會有截然不同的光影效果，加上水晶藍和珊瑚紅雙色，比常見非黑即白的手機要美觀得多！更靚的還有屏幕，這是一塊6.39吋19.5:9的Super AMOLED顯示屏，擁有91.64%超高屏佔比，睇片無遮無擋，一試難忘！



手機已於3月22日在香港開售，隨盒附有原廠保護殼、USB連接線、三腳火牛、入耳式耳機及SIM卡針，同時出廠時已貼有屏幕保護貼，相當周到！建議零售價則為$3,498，雖然比NEX便宜，但卻備有vivo招牌的升降式鏡頭，也一樣玩到真正全面屏，無論鍾意打機或影相，它都能滿足閣下需要。



規格表

制式︰GSM、WCDMA、LTE

處理器︰Qualcomm Snapdragon 675八核心

記憶體︰6GB RAM、128GB ROM，支援microSD

屏幕︰6.39吋Super AMOLED（FHD+解像度）

鏡頭︰（前置）3,200萬像素、（後置）4,800+800+500萬像素

對外連接︰USB 2.0、藍牙5.0、Wi-Fi、NFC

電池容量︰3,700mAh

作業系統︰Android 9.0

體積︰157.25×74.71×8.21mm

重量︰185g

建議零售價：HK$3,498

查詢：2301 0999