一個方法　酸橙都變甜

2019年03月26日 16:00
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    橙、西柚等柑橘類水果營養豐富，但怕酸嘅朋友，可以試試以下方法由酸變甜。

    橙、西柚等柑橘類水果，酸酸甜甜，營養豐富又幫助消化，但對於「唔酸得」的人來講，就算望見都覺得酸。IG＠soyummylightly教大家將柑橘類水果變甜的小魔法，就係搭配焦糖化的醬汁。好似不同種類的橙切片後，配合Mascarpone芝士和煮至焦糖化的肉桂橙汁醬，綴以開心果便完成焦糖橙片，微酸橙肉配以香甜的焦糖醬汁，味道平衡，又能散發馥郁果香。

    至於酸度更高的西柚，可以直接灑點肉桂粉、椰糖和薑粉後烤焗，表面焦糖化成脆片，最後加點希臘乳酪和核桃碎便成西柚Brulee，利用匙羹直接舀起起焦糖脆片和果肉來品嘗，果汁滿滿又酸甜交錯，滋味無窮。
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    焦糖橙片材料：
    柑橘類水果　3個
    糖　適量
    肉桂　2條
    橙汁　適量
    雲呢拿香油　1湯匙
    牛油　1小塊
    Mascarpone芝士　適量

    做法：
    1.所有柑橘類去皮切片。
    2.糖、肉桂、橙汁及雲呢拿香油加熱8分鐘，加入牛油拌勻至焦糖化。
    3.碟上先抹一層Mascarpone芝士，隨意放入水果片，淋上橙汁醬，灑開心果碎便完成。

    西柚Brulee材料：
    西柚　1個
    椰糖　少許
    薑粉　少許
    肉桂粉　少許

    做法：
    1.西柚切半，在果肉灑椰糖、薑粉和肉桂粉。
    2.將果肉烤至軟身，加希臘乳酪和核桃碎便成。