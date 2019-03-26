一個方法　酸橙都變甜

橙、西柚等柑橘類水果，酸酸甜甜，營養豐富又幫助消化，但對於「唔酸得」的人來講，就算望見都覺得酸。IG＠soyummylightly教大家將柑橘類水果變甜的小魔法，就係搭配焦糖化的醬汁。好似不同種類的橙切片後，配合Mascarpone芝士和煮至焦糖化的肉桂橙汁醬，綴以開心果便完成焦糖橙片，微酸橙肉配以香甜的焦糖醬汁，味道平衡，又能散發馥郁果香。



至於酸度更高的西柚，可以直接灑點肉桂粉、椰糖和薑粉後烤焗，表面焦糖化成脆片，最後加點希臘乳酪和核桃碎便成西柚Brulee，利用匙羹直接舀起起焦糖脆片和果肉來品嘗，果汁滿滿又酸甜交錯，滋味無窮。

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焦糖橙片材料：

柑橘類水果 3個

糖 適量

肉桂 2條

橙汁 適量

雲呢拿香油 1湯匙

牛油 1小塊

Mascarpone芝士 適量



做法：

1.所有柑橘類去皮切片。

2.糖、肉桂、橙汁及雲呢拿香油加熱8分鐘，加入牛油拌勻至焦糖化。

3.碟上先抹一層Mascarpone芝士，隨意放入水果片，淋上橙汁醬，灑開心果碎便完成。



西柚Brulee材料：

西柚 1個

椰糖 少許

薑粉 少許

肉桂粉 少許



做法：

1.西柚切半，在果肉灑椰糖、薑粉和肉桂粉。

2.將果肉烤至軟身，加希臘乳酪和核桃碎便成。