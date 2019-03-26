一個方法 酸橙都變甜
2019年03月26日 16:00
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橙、西柚等柑橘類水果營養豐富，但怕酸嘅朋友，可以試試以下方法由酸變甜。
橙、西柚等柑橘類水果，酸酸甜甜，營養豐富又幫助消化，但對於「唔酸得」的人來講，就算望見都覺得酸。IG＠soyummylightly教大家將柑橘類水果變甜的小魔法，就係搭配焦糖化的醬汁。好似不同種類的橙切片後，配合Mascarpone芝士和煮至焦糖化的肉桂橙汁醬，綴以開心果便完成焦糖橙片，微酸橙肉配以香甜的焦糖醬汁，味道平衡，又能散發馥郁果香。
至於酸度更高的西柚，可以直接灑點肉桂粉、椰糖和薑粉後烤焗，表面焦糖化成脆片，最後加點希臘乳酪和核桃碎便成西柚Brulee，利用匙羹直接舀起起焦糖脆片和果肉來品嘗，果汁滿滿又酸甜交錯，滋味無窮。
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焦糖橙片材料：
柑橘類水果 3個
糖 適量
肉桂 2條
橙汁 適量
雲呢拿香油 1湯匙
牛油 1小塊
Mascarpone芝士 適量
做法：
1.所有柑橘類去皮切片。
2.糖、肉桂、橙汁及雲呢拿香油加熱8分鐘，加入牛油拌勻至焦糖化。
3.碟上先抹一層Mascarpone芝士，隨意放入水果片，淋上橙汁醬，灑開心果碎便完成。
西柚Brulee材料：
西柚 1個
椰糖 少許
薑粉 少許
肉桂粉 少許
做法：
1.西柚切半，在果肉灑椰糖、薑粉和肉桂粉。
2.將果肉烤至軟身，加希臘乳酪和核桃碎便成。