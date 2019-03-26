唔用焗爐用攪拌機？日式士多啤梨芝士餅

用攪拌機都可以整蛋糕？無錯，而且做法非常簡單，包你一學就識。Tasty Japan最近在社交網站分享了一款士多啤梨芝士餅的食譜，由於賣相媲美蛋糕店的出品，結果呃到近萬個Like。想知這個蛋糕點解咁受網民歡迎，不妨花兩分鐘時間看看示範短片。

https://bit.ly/2JFXajW



餅底材料：

餅乾 100克

無鹽牛油 80克



蛋糕：

士多啤梨 200克

忌廉芝士 250克

厚忌廉 100毫升

沙糖 50克

乳酪 100克

魚膠液 10克

檸檬汁 1湯匙



啫喱：

大菜粉 15克

沙糖 60克

清水 500毫升



做法：

1. 將餅乾壓碎，與牛油液拌勻，壓成餅底冷藏30分鐘。

2. 用攪拌機打碎士多啤梨，加入忌廉芝士、厚忌廉、乳酪、沙糖、魚膠液及檸檬汁拌勻。

3. 倒在餅底上，冷藏3小時。

4. 混合大菜粉及沙糖後，與清水一同加熱，再用冰水降溫，製成啫喱水。

5. 在凝固的芝士蛋糕上鋪滿士多啤梨，再淋滿啫喱水，冷藏3小時。