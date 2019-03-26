本日日本：最好飲罐裝飲料　第1位竟是……

去日本對住部自動售賣機及便利店的雪櫃，當堂會患上選擇困難症，事關各式各樣的罐裝飲品樣樣都想試，究竟買邊罐好呢？大家終於有一個指標可以參考下喇，由NTT Resonant經營的排名網站「goo Ranking」最近便以「你覺得邊款罐裝飲品最好飲」為題進行問卷調查（調查日期為2月28日至3月14日），根據當中的2,350票，最後得出相關的排名。而排第一位可謂大熱當選————之唔係香港人都飲慣飲熟的可口可樂！至於第2位則係擁有超過100年歷史、以強勁的氣泡及清涼感見稱的碳酸飲料三矢Cinder。而排第3位的Calpis Water係乳酸菌飲料Calpis的「溝淡」版本，入口的清爽感及帶甜酸的滋味，是不少日本大人及小朋友都喜歡的味道。



而總括頭20位的排名，當中不少都在港有售兼街知巷聞，例如排第5位的芬達、第10位的C.C. Lemon及第14位的寶礦力水特。而上榜的幾乎都是擁有相當的年資，當中比較新的是排第9位的Gokuri，該款由Suntory推出的果汁於2002年登場，除西柚味外還有桃及葡萄味等選擇，相當受年輕一族歡迎。想要點地道口味的話，排第6位的POM JUICE便由橙汁溝日本國產溫州密柑汁製成，還有排名第15位的Skal White，該款作為日本首款乳性碳酸飲料，以日本國產牛奶為材料，絕對係值得一飲的選擇啊！



最好飲罐裝飲料20位排名

1位：可口可樂（日本Coca Cola株式會社）

2位：三矢Cider（Asahi飲料株式會社）

3位：Calpis Water（Asahi飲料株式會社）

4位：不二家NECTAR（株式會社不二家/經銷商：株式會社伊藤園）

5位：芬達（日本Coca Cola株式會社）

6位：POM JUICE（株式會社Ehime飲料）

7位：Calpis Soda（Asahi飲料株式會社）

8位：Natchan Orange（Suntory Holdings株式會社）

9位：Gokuri（Suntory Holdings株式會社）

10位：C.C. Lemon（Suntory Holdings株式會社）

11位：Bireley's Sukkiri Orange（Asahi飲料株式會社）

12位：REAL GOLD（日本Coca Cola株式會社）

13位：Orangina（Suntory Holdings株式會社）

14位：寶礦力水特（大塚製藥株式會社）

15位：Skal White（南日本酪農協同株式會社）

16位：Tsubumi白葡萄（Sangaria）

17位：Lemon Squash（株式會社不二家/經銷商：株式會社伊藤園）

18位：Life Gurad（株式會社Cheerio Corporation）

19位：Match（大塚食品株式會社）

20位：Tropicana（Kirin Tropicana株式會社）



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