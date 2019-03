近賞大型KAWS展　睇盡稀有作品

上星期,維港展出的超巨型「COMPANION」掀起了不少話題,很多人都對這隻骷髏面、交叉眼的公仔十分好奇。其實過去20年,美國藝術家KAWS一直創作不輟,不單有巨型雕塑和街頭藝術,也涉獵繪畫、壁畫、服裝和玩具等不同範疇,作品以流行文化和動畫元素為靈感,創造出獨特的藝術詞彙,既是拍賣市場的常客,亦是街頭藝術的代表。



最近,香港當代藝術基金會舉辦了KAWS的大型個展《KAWS:ALONG THE WAY》,帶來30多件藝術家近10年的作品,部分更是首次於香港亮相,當中除了「CHUM」和「COMPANION」等雕塑和繪畫作品,亦有經典作品《NEW MORNING》、雕塑《ACCOMPLICE》,以及近來創作的「KAWS:BFF」,而戶外場地更展出了5.5 米高的大型雕塑《ALONG THE WAY》,探索KAWS創作的不同面向。



《KAWS:ALONG THE WAY》

日期:即日至4月14日

時間:11:00am-8:00pm

地址:香港中環鴨巴甸街35號