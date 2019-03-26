脊字筆提：肌肉痠痛非乳酸積聚　勿做網上醫生

過往有這種說法，指運動之後的肌肉痠痛，是因為乳酸積聚所起，故此，需要拉筋及注意營養吸收，以加速乳酸的消失，此概念已沿用多年，大部分人不察覺有問題，相信是處理痠痛的有效方法。不過，近年有研究顯示，乳酸積聚是不會超過兩個小時的。



到底，為甚麼運動後隔一天才會感到痠痛？這是源於遲發性肌肉痛（Delayed onset muscle soreness, DOMS），意思是做完運動後會產生輕微的肌肉撕裂，當肌肉重組時，可能會出現些微的腫脹，從而導致痠痛，這是正常的肌肉修補過程。



早前有位熱愛運動的25歲女士，便因為感到肌肉痛來求助脊醫。她差不多天天運動，喜歡做瑜伽、普拉提（Pilates），經常參加不同的班，跟着音樂跳動；她懂得運動前後去拉筋，以紓緩肌肉關節。



某次運動後，卻感到大腿後方肌肉（膕繩肌）至小腿肌肉的強烈痠痛，該次是第一次參加的運動班，當中舞步要用手拿着啞鈴去跳。她的同班學員也是運動愛好者，經大家討論後，認為是乳酸積聚所致，情況常見，同學於是在網上找來一個抗乳酸的水果餐食譜，叫她試試效果。



她來到診所時，極為疲倦，全身無力，舉步為艱，問症之下，原來她認為的這種乳酸積聚感覺已有兩星期，覺得不對勁才來求醫。她連續幾日也在吃水果餐，據說有助排毒、去水腫、減乳酸之效，除此以外，幾乎沒吃其他食物，並開始肚瀉頻繁，手軟腳軟。



綜合以上種種，相信她的疲倦感是源於飲食問題，缺乏碳水化合物、蛋白質、脂肪，導致營養素、礦物質不平衡，臉色顯得相當差。可是，她仍然誤信是乳酸積聚帶來各種不適。



透過肌肉力量、神經線反射和感覺的測試，檢查後發現她的腰椎神經線，其中一條神經線受壓，在X光檢查確診後，接受了三次矯正，腳部痠痛感覺已被處理及消失，不適感是因腰椎問題引起的坐骨神經痛，並非來自乳酸積聚的肌肉痠痛。



乳酸積聚引致肌肉痠痛，這說法近來已被推翻，就算有痛也是遲發性肌肉痛（delayed onset muscle soreness, DOMS），並不會延續兩星期。服用抗發炎藥物、拉筋、多吃水果及健康食物，也只可處理一般肌肉痠痛，就這位女患者個案絕不適用。



作為脊醫，特別提醒及呼籲有痛症的人士，切勿誤信坊間流傳，上網搜尋變成Google醫生，雖然你找得的資料可能是正確，但是，沒有專業知識是不能作出準確判斷。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家