全片幅無反又來了！Panasonic Lumix S1＆S1R

近一年幾乎間間大廠都出全片幅無反相機，就連玩開M4/3系統的Panasonic都加入戰團，推出自家首部全片幅無反S系列，頭炮包括Lumix S1及S1R，前者主打高感光，後者固然是高畫質，兩機更支援4K拍片，究竟能唔能夠殺出重圍呢？



【機身加鏡頭 6級混合防震】

今時今日大家選擇全片幅無反，首要條件係要有機身防震，S1及S1R唔單止具備機身五軸防震系統，仲可以同鏡頭OIS兩軸防震一齊用，發揮出高達6級的混合防震，對於拍片、拍攝室內、夜景或高速移動主體，就絕對幫到手。大部分無反相機都標榜輕巧細小，但是S1及S1R不能稱得上輕便，皆因它們的淨機身大約為900g，但勝在操作專業，有齊多個獨立鍵、轉輪之外，還支援3.2吋上下翻揭式觸控屏幕，並兼容SD、XQD雙卡插槽。



【1.87億像素高解析度相片】

兩部新機的售價相差近一萬元，規格上當然有分別，S1配備2,420萬像素感光元件，支援ISO 204,800最高擴展感光度，針對昏暗及夜間環境拍攝，使用高解析度模式，以連拍8張合成為一張9,600萬像素的精細RAW影像。至於定價更高的S1R，內置4,730萬像素感光元件，可擴展至ISO 51,200感光度，而且當用上高解析度模式，更能夠合成出1.87億像素的相片，即使放大依然睇到影像細節。



【4K@60fps無時限攝錄】

無反相機除了影相之外，很多用家都會應用到拍片領域，S1及S1R亦都鮮有地提供4K@60fps的拍片質素，又或者1,080@180fps高速攝錄，當中S1更可透過另購的升級軟件，令相機支援4:2:2 10-bit 4K 30p/25p影片，以及V-Log模式，從而提升動態範圍方便後製。此外，兩機植入了6K/4K相片拍攝功能，能夠在4K影片中，擷取高達6K（1,800像素）或4K（800像素）的靜態相片。



【同場加映 三大L-Mount鏡頭】

既然廠方推出全新S系統，當然有全新L-Mount鏡頭群作後盾，首發的有3款鏡頭，包括Lumix S PRO 50mm F1.4定焦鏡頭、Lumix S PRO 70~200mm F4 OIS遠攝鏡頭、Lumix S PRO 24~105mm F4 Macro OIS標準鏡頭，當中S PRO更通過Leica認證呢。



【規格表】

感光元件：2,420萬像素（S1）、4,730萬像素（S1R）

轉換系數：1倍

屏幕：3.2吋210萬像素

快門：1/8,000~60秒

感光度：ISO 100~204,800（S1）、ISO 100~51,200（S1R）

體積：148.9×110×96.7mm

重量：899g（S1）、898g（S1R）