營養師拆解　三高陷阱

生活在步伐急速的香港城市，大家好多時為了方便快捷，或滿足口腹之欲，都會誤墮高糖，高鹽，高脂的飲食陷阱，好像近年大行其道的黑糖珍珠奶茶，芝士奶蓋茶，下午茶熱門菜式餐蛋麵等。不想因為不良的飲食習慣，而觸發三高問題（即高血壓、高血脂、高血糖），就要聽聽註冊營養師兼體適能教練龐矷䒤的健康建議，注重均衡飲食和勤做伸展運動。



【均衡營養 少鹽、少油、少糖】

俗稱三高的高血糖、高血脂、高血壓的病因，往往與飲食習慣息息相關，要預防病症自然要食得健康，既要戒口，同時亦要注重營養吸收。營養師Jimmy表示︰「針對高血壓問題，應避免進食加工醃製或伴汁的食物，以減低鹽分的攝取量。選擇食材時可揀含豐富鉀質的蔬菜，如番茄，薯仔，西蘭花，菠菜，芥蘭等，幫助調節血管彈性，也可飲高鈣低脂奶類，從而阻擋身體吸收鈉質。而高血脂人士則要小心油膩煎炸，高反式脂肪食物，像是酥皮曲奇，蛋糕等，特別是表面看起來很健康的蒸排骨飯，蒸肉餅飯，事實上它們的豬油已經滲入飯內，令人防不勝防。



建議多食含植物固醇的豆類食物，以及蘊含奧米加3脂肪酸的三文魚、鯖魚，它們都能有效抵抗膽固醇。而防止高血糖的關鍵就是要控制澱粉質的進食量，最好選擇高纖澱粉質如糙米、喬麥麵、麥皮、麥包等，不宜揀腸仔包、菠蘿油，公仔麵，同時亦要注意攝取充足的蛋白質，例如可多吃魚肉，雞肉，蛋類等，它們都可以減慢血糖上升的速度。」



此外，根據世界衞生組織建議，成人每日脂肪攝取量上限為30克（相等6茶匙油），而鈉質上限則為2,000毫克（相等1茶匙鹽），至於糖分的攝取量，亦不宜超過50克（相等於10茶匙糖）。



【頸膊伸展運動】

頸部肌肉有好多交感神經、大動脈經過，如果頸膊太緊張，都會壓到神經線，從而影響血壓。臨床發現，好多高血壓患者，上膊肌肉都會比較緊，而多做伸展運動，則有助降低血壓。



招式一

頭部向後傾，左手放在右後腰間，右手舉起至觸碰左耳，深呼吸，慢慢呼氣，同時將頭部向右拉，切記量力而為，無需刻意拉扯至有疼痛感，感覺有拉扯感便可，過程保持腰部挺直，不要閉氣。維持動作30秒，每邊各重複3-5次。



招式二

右手放在右邊臀部，低頭望向右邊褲袋，左手舉起至觸碰右耳，深呼吸，慢慢呼氣，同時將頭部呈45度向左拉，過程保持腰間挺直，切勿閉氣。維持動作30秒，每邊各重複3-5次。