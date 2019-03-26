生活夜校：大河劇冷知識　「大河」點解？

如果你有追睇日劇的話，都會留意到今年NHK大河劇《韋駄天～東京奧運故事》的收視相當慘淡，第1集收視有15.5%算是不錯，但踏入第6話已跌至9.9%，創下了史上最快跌至個位的紀錄，之後收視能否回升，是不少日劇迷關心的。



講開又講，雖然不少日劇迷都有追睇大河劇的習慣，但原來不少人都不知大河劇名稱點解，其實NHK大河劇是日本放送協會（NHK）自1963年起，每年製作一套的電視連續劇系列，每集45分鐘，每套約50集，通常以日本歷史人物或某時代為主題。名稱中的「大河」，其實自來法文中的「roman-fleuve」，可意譯為大河小說或系列小說，是小說的一個類型，通常是具有濃厚的歷史意識，及以一個家族或時代為主題的小說，而大河劇的主要題材，亦以以戰國及幕末故事為主。



五個大河劇之最

大河劇平均最高收視：1987年《獨眼龍政宗》平均收視率達39.7%，亦捧紅了主角渡邊謙。

大河劇最年輕主角：2008年《篤姬》的宮崎葵，第一集出現劇中時年22歲1個月。

大河劇最低收視一集：2012年《平清盛》第45集的收視率僅有7.3%，是大河劇歷史上最低紀錄。

大河劇最年長主角：2000年《葵德川三代》的津川雅彥，最後一次出現劇中時年60歲7個月。

大河劇最高收視那集：1964年《赤穗浪士》，第47集創下53%的史上最高收視紀錄。