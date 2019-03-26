【深夜字聊】開心過後　如廁不適

Q：我今年19歲，曾患泌尿道感染，之前因沒服完醫生給的抗生素，結果出現反覆感染的問題，最後靠服用藥物治愈。現在每次同男友上床之後，排尿時便會感到不舒服，而大量喝水，感覺會紓緩一些；而沒有上床的話，排尿就不會感到不舒服。這樣的情況需要去看醫生嗎？是否細菌已經在體內很久了？



洪小姐



A：女性因着生理結構的關係，尿道短，細菌較易入侵，本身已較易受尿道炎感染。一些體質和生活因素，例如忍尿、水分不足、發生性行為、賀爾蒙變化導致泌尿系統變成周期性脆弱、過度依賴抗生素、睡眠不足等，也是引發尿道感染的主因。



女性患上尿道炎，醫生會處方抗生素藥物消滅細菌，可是有些時候患者沒有遵照醫生處方完成整個抗生素療程，又或細菌已產生抗藥性，細菌便能頑強地依附在尿道壁，長期潛藏體內伺機復發，有時候甚至會跑進陰道同時引起陰道炎症。



其中一種女性尿道炎叫做「接觸性感染」尿道炎，多發生於性接觸或如廁後揩抹清潔時，期間不慎被大腸桿菌或一些其他細菌經由尿道口逆行到尿道以至膀胱，沾附和增生於細胞壁形成發炎問題。你發現尿道炎不適，每次均發生於房事之後，屬於「接觸性感染」類別。雖然它未有惡化為尿道炎，並可透過大量飲水和排尿而沖走細菌，但該種細菌蘊釀繁殖、徘徊於尿道口隱隱作祟的不適感，的確仍會使女性極不自在。一方面你可繼續透過大量飲水去遏止細菌爆發，配合保持清淡飲食、忌辛辣刺激食物、有良好的睡眠質素、減少壓力、提高身體抵抗力、含紅莓成分的食品；另方面也可嘗試找出病灶以根治問題。其中應留意的是，當沒有使用安全套，會否更易不適？如是的話，則有機會是男女性器官和體液有着交叉感染問題，須考慮伴侶雙方一起求診，檢測是否兩人皆帶菌。



李偉儀