免費建造業體驗班　助你發掘個人興趣　認識業內傳統創新

香港基建項目多，近期就有三跑、醫院發展、新市鎮擴展等工程，財爺都話嚟緊每年工程量會超過三千億，前景咁明朗，可能你都「心郁郁」想加入建造行業分一杯羮，但又未知自己適唔適合報讀相關課程入行？宜家就有個好機會去體驗一下建造業嘅樂趣！



香港建造學院（學院）今年新推出「建造未來體驗計劃」，透過各式嘅體驗工作坊及參觀活動，令想轉業又未知自己目標嘅年輕人或學生發掘個人興趣，達致生涯規劃嘅目標。體驗學堂分為「工程管理」及「工藝建新天」兩個系列，分別適合想喺建造行業「動動腦」或者「動動手」嘅年輕人。體驗學堂均免學費，暫定由4月至6月開班。



完成正式訓練 可獲畢業獎勵

「工程管理」體驗學堂分三個周末進行，參加者可以認識更多有關建造業監工嘅行業前景及晉升階梯、學習建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、航拍等建築新科技，以及體驗各式各樣嘅傳統工藝。而「工藝建新天」體驗學堂，就以兩日工作坊形式進行，並深入體驗砌磚、油漆、細木或水喉其中一種工藝。



本體驗學堂可為報讀學院課程鋪路，先完成體驗計劃人士如於同年入讀學院高等文憑、建造文憑或建造證書課程並成功畢業，更可於畢業時獲發獎勵金由港幣2,000至8,000不等！



詳情及下載報名表格請瀏覽網頁：http://hkic.edu.hk/chi/tasterprogram2019