KELVIN GIORMANI全新系列　低調奢華突顯非凡格調

國際梳化品牌KELVIN GIORMANI一直堅持創新，每年度均推出新的梳化設計予世界各地的顧客。KELVIN GIORMANI 的梳化設計靈感一向來自藝術文化及日常生活，備受顧客讚嘆。而KELVIN GIORMANI位於皇后大道東的香港店已擺設最新Signature及Contemporary梳化系列。



‧COLONNA

COLONNA的圓柱梳化腳設計由下至上延伸於梳化扶手外側，並連接形成彎曲形狀包圍梳化扶手，襯托出現代感。COLONNA更可配搭不銹鋼金屬腳、黑鋼腳或古銅腳，突顯不同品味及體現KELVIN GIORMANI的高級訂造理念。

COLONNA II扶手外側配以非常講究手藝的鑽石形編織圖案，能夠成功把此梳化的設計完美展現實有賴工匠們多年來的經驗及非凡造詣。亦實現KELVIN GIORMANI一直的設計概念，在實用及舒適的前提下，利用創新設計及高超的皮革工藝技術創造每一件梳化。



‧NASTRO

KELVIN GIORMANI其中一款最新設計系列NASTRO，靈感來自揮動中的絲帶。富動感的弧形窄扶手(闊度約10cm)以柔軟的皮革包裹厚度僅10mm的堅硬金屬片，提供更佳承托外亦增加扶手舒適度。而同樣弧形的梳化金屬腳，亦可選擇3種不同配色，包括銀、黑鋼及或古銅色，配搭不同家居設計。

NASTRO I的高背設計，能加強承托您的身體，由頭、頸、背、至座位，都可得到最佳的柔軟舒適感。



‧MUST

KELVIN GIORMANI再次與著名意大利設計師Michele Mantovani合作，設計出一系列新產品。MUST的獨特設計有別於一般梳化，大膽放棄常規梳化的兩側扶手設計，只保留其中一側扶手，兼備時尚設計及實用性，並將兩者完美結合，能配合客人的品味及需要。MUST的背位及座位舒適度，令您感覺到被環抱一樣。而不同的組合形式，讓您配襯不同家居。



‧LULU

而另一張由意大利設計師Michele Mantovani設計的全新單椅LULU，以簡潔線條設計，由背部直接連接至扶手及梳化腳。皮革包裹扶手，並配上具時代感的針織效果。單椅背後的金屬管設計與皮革扶手的配搭，在創新與保守之間取得平衡。



KELVIN GIORMANI為顧客提供多一種選擇，Ultrasuede®布料。

Ultrasuede®布料觸感柔軟、舒適，外觀效果奢華迷人，並擁有卓越的功能性和耐用性。不但易於保養，更能長久保持奢華優雅的外觀。它的透氣度和滲透度配上梳化，都為您呈現最佳的舒適感。

⦁柔軟細膩的觸感宛如真正的麂皮。

⦁可定點清洗並易於保養。

⦁耐磨損性高，超過20萬次的Wyzenbeek來回摩擦測試。

⦁不下垂、不脫色、不起球、不縮水。

⦁多達90+顏色可選，亦不易腿色。



展示廊地址：

香港灣仔皇后大道東 88-90號錦德大廈1樓及地下 [新開幕]

G/F & 1/F., Kam Tak Mansion, 88-90 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong

Tel： 2104 0782

Fax：2104 0433



香港灣仔皇后大道東29-31號樂滿大廈地下B號舖 [太古廣場3座步行約1分鐘]

Shop B, G/F., Lok Moon Mansion, 29-31 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong

Tel： 2111 9824

Fax：2111 0485