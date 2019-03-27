【健樂事】照顧麻疹患者5大要點

近日麻疹肆虐，大家的焦點都集中在疫苗方面，有沒有注射過？是否已注射了兩針？又或如果曾出過麻疹，又是否終身免疫呢？這多個問題，近日都討論過很多，今天反而想提醒大家，萬一家人或身邊人不幸感染，照顧方面有何重點。



【傳染性極高】

首先，我們先了解一下麻疹的傳播途徑，它是經空氣中的飛沫或直接接觸病人呼吸道分泌物而傳染，亦能經接觸被患者分泌物所污染的物件而傳染，簡單來說就是傳染性極高，所以必須將患者與同住家人隔離，而負責照顧者也要注意衞生，特別於接觸過患者用品後，必須徹底洗手、清潔及消毒。

患者最初病徵包括疲倦、發燒、咳嗽、眼結膜炎和口腔內出現白點，由於跟其他病症相似，容易掉以輕心，當病毒潛伏3至7天後，患者面部會出現紅斑，逐漸蔓延全身，期間亦會發高燒，要待發疹期過後，熱度才會開始降低。由於麻疹會引起多項併發症，例如中耳炎、肺炎、支氣管炎及腦炎等，嚴重時更會致命，所以照顧患者方面不能掉以輕心。





1.多喝暖水

麻疹患者會持續發高燒，體內大量水分因發燒和流汗而流失，所以不能忽略補充水分，藉以防止脫水。由於部分患者口腔會出現白點，造成吞嚥困難，但也不能因此而不喝水，建議可使用飲管，每次小口地濕潤口腔，而多喝暖水也利於排毒、退熱和透疹。



2.流質飲食

發高燒加上身體因出疹而不舒服，患者難免無胃口，發病期間宜採清淡易消化的流質飲食，如牛奶、豆漿、蒸蛋等，並採少食多餐攻略，務求維持身體有足夠營養去幫忙擊退病毒。傳統上，家有麻疹患者應避免起油鑊、煮煎炸食物，原來這是大有科學根據，因為油煙會刺激疹子，令患者的出疹期更長，所以不止患者，連家人也應該一起吃得清淡，當中以蒸、炆就最能免卻油煙之害了。



3.皮膚護理

發疹期間，紅點遍布身體，會帶刺痛及痕癢，成年人請必須忍耐，若然患者是幼童或嬰兒，自制力較低，建議媽媽可用棉布縫一雙沒手指位的鬆闊手套，藉以套着他們雙手，以減低因直接騷癢而留下疤痕勤，而不論成人或兒童，也應該剪指甲，避免因抓傷而繼發感染；期間也要注意清潔，在保溫情況下，每天可用溫水擦浴更衣1次，毋須用肥皂或沐浴露，嬰兒更要注意臀部清潔。當發疹期過後，皮膚會有剝落現象，甚至留下斑痕，但只要忍耐不去抓癢，假以時日是會消褪。



4.保護眼睛

由於患者會有畏光情況，所以房間可以深色布簾遮蔽窗戶，更不應該玩手機或煲劇，如眼睛黏液較多，可用生理鹽水清洗雙眼，或使用由醫生處方的抗生素眼藥水、眼膏，注意發疹後期也要保持室內光線柔和，讓眼睛慢慢適應日光。



5.保持清潔

部分患者可能會有嘔吐徵狀，防止嘔吐物或淚水流入外耳道，引發中耳炎，也要清除鼻子的髒物，若然有痰，照顧者可為患者拍背助痰排出，無時無刻保持呼吸道通暢。同時要注意口腔護理，如口腔沒有白點，更可用漱口水加強清潔。

