Fitbit Inspire HR　抵玩智能手帶

想買智能手帶的用家又有新選擇！Fitbit早前發布的智能手帶Inspire、Inspire HR以及智能手錶Versa Lite，行貨正式上架。



與同廠舊作Alta相似，Inspire及Inspire HR機芯都用上修長設計，可以統計步數、距離、卡路里燃燒等活動數據以及自動運動識別功能，另備有睡眠追蹤、女士健康追蹤等功能。Inspire系列亦支援50米防水，而電池續航力達5天。Inspire與Inspire HR最大分別是後者植入心率功能，支援全天候心率追蹤、心肺指數、配速、睡眠階段以及15個運動模式，功能比Inspire更加齊備。



配色方面，Inspire提供黑和酒紅2色，而Inspire HR則有黑、白和淺粉紫3色。值得一提，廠商亦提供多款手帶及配件，包括印花帶、不銹鋼網面帶、Horween皮革帶以及夾扣（不適用於Inspire HR），配襯時就更加多變化啦！



至於智能手錶Versa Lite，顧名思義是上年推出、Versa的入門版，外形與Versa相似，換上5款新配色，包括白、淺粉紫、桑葚紫、海洋藍及深灰，而且僅設有錶左側一個按鍵，操作更容易。Versa Lite依舊採用方形錶面配上彩色觸控屏幕，內置活動及睡眠追蹤、心率、女士健康追蹤、15個運動模式等功能，電池續航力亦達4天，用家亦可以安裝不同類型的程式。而連動手機後，手錶上可以顯示來電、通知提示等資料。