家樂事：822平方呎　北歐田園風「鳥」居

近年愈來愈多人鍾情北歐設計，愛其風格洋溢一片與大自然共融的態度，以今次介紹單位為例，不單止盡現木材、簡約、精巧等北歐特點，更為配合展示屋主珍藏的多件與雀鳥有關的擺設，設計師於布置細節上，如家具、牆紙等都精挑細選，以便把濃郁的北歐田園風融入家中。

單位位於將軍澳，屬於新樓，理論上不用「大執」，但因露台面向靚海景，為了將這醉人景致延伸至室內，所以Bel Concetto Interior Design Ltd設計師Dick Chan改變了單位間隔，讓屋主可經常觀賞到海景。Dick Chan稱：「室內過多的間隔牆只會阻擋視線，於是我把廚房的間隔牆拆掉，改為開放式設計，一來可以讓喜歡下廚的屋主一邊烹調一邊享受美景，二來可修飾原有廚房過於狹窄的問題，三來屋主在下廚時仍可跟身在飯廳的親朋戚友暢談。此外，我拆去了書房部分的間隔牆及房門，以清玻璃取代，既可全方位欣賞海景，同時在視效上能把單位空間擴闊，亦把室外光線引入家中，使日照時室內更見光猛。 」



【大自然元素在細節】

因應屋主喜好收藏與雀鳥相關的飾品，例如層架、畫作、相框等，為了能一一在家中展示，而又不覺兀突，Dick Chan特別以北歐風作為全屋的布置主題，選用大量設計簡約的木系家具，如餐桌、茶几等，又在裝潢上細意滲入雀鳥圖案及叢林元素。以飯廳為例，牆身掛了兩幅雀鳥畫作，為此，設計師在木餐椅的背後加了雀鳥剪影的雕刻作裝飾，其與上端的畫作互相輝映，散發無限大自然氣息，輕易為全屋點明北歐田園風的主題；另外，為襯托屋主的木藝雀鳥層架，書房的一面牆身用上富有色彩雀鳥的特色牆紙，感覺如眾鳥在叢林飛翔，亦令整個空間更具生氣。





【單位資料】

屋苑：將軍澳Capri

面積：822平方呎

裝修費：約$66萬

