三界五行：手機五行　幫你趨吉避凶

根據出生日的日干，按本欄昨日所講的最簡單方法，確定了五行所屬，就可以選擇最適合自己命理風水顏色的手機。未講趨吉，先講避凶。



五行相克是：金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。形象化的道理是，金屬造的刀或剪，可以砍伐樹木，修剪花草，這是金克木。斜坡種植了草木，根部抓緊了泥土，可以防止坍塌、山泥傾瀉，這是木克土。用土修築堤壩，就可以防洪，打風時候，用沙包阻擋洪水淹浸，這就是土克水。火警，用水滅火，這就是水克火。金屬再堅固，在烈火高溫下都可以熔化、軟化，這就是火克金。



日干五行屬金，手機機身顏色最好避免用屬火的紅或紫色。日干五行屬木，最好避免用屬金的金、銀、白或淺黃色。日干五行屬水，最好避免用屬土的灰色、啡色、深黃色、茶色。日干五行屬火，最好避免用屬水的黑或藍色。日干五行屬土，最好避免用屬木的綠或青色。



在此，有必要解釋，一個人要成功，因素很多，所謂一命二運三風水，四積陰德五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生。風水，只是前十個因素的其中一個。如果你用了五行相克顏色的手機機身，而一直運氣都很好，這說明是其他成功因素發揮作用，可以不必理會。但是，如果運氣差強人意，很多自身優點未能發揮，那就不妨嘗試改一改手機風水，換一個與日干五行相生顏色的手機。（明續）



方向宇