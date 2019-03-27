環球車事：代客泊車機械人正式投入服務

隨着A.I.人工智能科技發展愈趨成熟，在不少領域上都能大展所長，包括代客泊車。早年法國一家創科公司 Stanley Robotics研發了世界首台自動代客泊車機械人，經過多年測試，最近這家創科公司宣布，他們的自動代客泊車機械人Stan今個月底開始，在里昂Saint-Exupéry機場正式投入服務。



用家只需登入機場網頁上網預約泊車服務，駕車至機場指定位置擺低座駕，然後轉搭穿梭巴士至機場客運大樓即可。期間Stan會幫你將座駕妥善泊好，系統還會自動連接你的回程航班，你返抵時，Stan會醒目地自動將架車泊於指定位置等你嚟攞。有佢幫手，可將現行停車空間最大化，增加車位數量，更有效地使用停車場空間。對駕駛者而言，最方便不過的當然是不用浪費時間在停車場兜來兜去搵位泊車啦！據悉今年8月，Stan更會在倫敦Gatwick機場展開為期3個月的試運，如無意外，相信好快Stan會在英國的機場正式「上班」。