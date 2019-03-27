瑞士Baselworld：Carl F. Bucherer　復古新氣象

Carl F. Bucherer的腕錶一向予人較典雅的感覺，但今屆Baselworld中品牌的錶款作出不少突破，教人驚喜。最令人眼前一亮的首推以品牌歷史錶款為靈感的Heritage系列，重點作Heritage BiCompax Annual，腕錶設計以品牌1950年代的一款計時腕錶為靈感，除設有計時功能外還新加入年曆、大日曆雙視窗及測速計顯示，是鐘錶界中少數同時設有此3項功能的計時碼錶。腕錶備有精鋼及精鋼玫瑰金兩個款式，前者採用大熱的Panda Dial設計，後者則是玫瑰香檳金色錶盤，各限量888枚。



Heritage另一新作Heritage Tourbillon Double Peripheral Limited Edition，是品牌為慶祝130周年紀念特別推出。此錶將品牌去年研發的Manero Tourbillon Double Peripheral技術帶到Heritage系列中。全新錶殼設計配以雙層錶盤，散發古典氣派。錶底刻有代表品牌的Lucerne風景圖案，帶出品牌歷史。同樣充滿復古色彩有Manero Flyback，這是品牌推出的第8款飛返計時碼錶，設計取材自品牌1970的錶款。18K玫瑰金錶殼，黑色錶盤襯以紅色測速計及細節，倍添復古味。



運動型腕錶方面，向來積極支持英國慈善組織魔鬼魚基金會（Manta Trust）的Carl F. Bucherer，推出Patravi ScubaTec Black Manta Special Edition潛水腕錶，腕錶採用All Black設計，黑色DLC錶殼配鈦金屬及陶藝錶殼，加上古老潛水器的青銅色細節，包括錶盤上飾以兩條青銅色的魔鬼魚圖案。錶帶主要以PET塑膠再造物料製成，配上對比鮮明的青銅色車線。防水深度500m，設有自動排氦氣閥門。