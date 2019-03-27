公共空間6大創意點子　壁畫藝術遍布灣仔

近排游走於灣仔，有沒有發現有咩唔同？原來今個3月，旅遊事務署及香港設計中心正推行創意旅遊發展計劃「#ddHK 設計#香港地」，透過與創意夥伴一起設計工作室及和HKwalls合作，為灣仔的公共空間帶來6大「#dd點子」，讓公眾反思公共空間的功能，同時又係大家打卡影相的好去處。



位於菲林明道花園的「#遊多dd」及「#坐多dd」是一口設計工作室的作品，前者是一套五組具備不同功能的互動裝置，目的是將公眾與公共空間連結，好讓大家從新角度享受空間；後者則由dd透過十件以中文字筆劃為形狀的公共家具，表達出中文字的美，同時增加空間變化的可能性。



柯布連道行人天橋是香港最繁忙的行人天橋之一。因此，在重新構想公共空間時，「#行多 dd」的創作人便以香港的季節變化特色為靈感，在天橋上增添色彩豐富的四季布置，希望令步伐急速的都市人放慢腳步，欣賞周邊的大自然，此外，亦為途人帶來新鮮感。



「笑一笑，世界更美妙！」最近在灣仔柯布連道及盧押道電車站，都貼上了一系列笑臉貼紙，一來協助乘客辨別排隊上車的方向，二來是想喚起你的開心故事，鼓勵大家「#笑多dd」。之於，「#綠多 dd」就是在貫通灣仔東、西的電車路軌髹上綠色，既令城市增添活力，亦提醒駕駛者及道路使用者留意道路安全。



不得不提，今次計劃更邀請了多位本地及海外藝術家參與「#畫多ddHKWALLS」項目，他們合共創作了近30幅的壁畫，分布於摩理臣山游泳池、摩利臣山救護站、職業訓練局大樓等，相信大家在灣仔街頭都不難發現這些藝術的蹤影。