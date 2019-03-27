我係「敢」煮：扇貝帶子分公乸靠睇「色水」

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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扇貝同帶子明明係兩款由外殼以至肉質及味道都唔同嘅海產，但因為同樣有粒白色肉，所以啲人成日混淆，有個好簡單嘅辨別方法，帶子外殼呈三角形，橢圓形柱肉；扇貝外形就呈扇形，仲有直線坑紋，柱肉為圓形。講多樣嘢畀大家知，無論係扇貝抑或帶子，都有分公乸，見到柱肉旁有舊橙色肉嘅就係乸，白色嘅就係公，咁講大家就知嗰舊係卵巢嘞！如果係活口扇貝或帶子，都會見到仲有一啲黑色部分，呢部分屬內贓，一般都唔建議食用，因為有機會積聚消化物，加上香港食物安全中心早年亦指貝類內臟容易積聚重金屬，建議烹調前，最好處理並去掉內臟，只吃白色的柱肉。



有海鮮商販指扇貝基本上一年四季產量相若，而帶子（又稱沙插）卻是3月至5月期間最為肥美，產量多又肉大肥厚，相對抵食，但由於帶子肉帶點韌且富淡淡甘澀味，故建議用豉汁蒸煮，有助辟除甘澀味，仲可以吊出鮮甜味，為食又識食嘅當然要不時不食，趁時令，一於整個豉汁蒸帶子吧！



材料：

帶子 6隻

葱粒 適量

蒜頭碎 3-4瓣

糖 1.5茶匙

油 1茶匙

麻油 1茶匙

酒 少許



做法：

1. 帶子去腸臟洗淨，殼刷洗，用乾淨毛巾或廚房紙索乾水分。

2. 葱粒以外的材料拌勻成醬汁，平均舀到每隻帶子上，蒸4-6分鐘。

3. 灑上葱花，灒滾油即成。