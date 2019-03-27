【PINK EVENT】同閨蜜進入春日花花世界

春意滿盈，春日賽馬嘉年華主題粉紅盛事“Spring Racing Carnival”將帶畀你同閨蜜一個驚喜嘅春天，場內以花花為主題佈置嘅拍照區，充滿春日繽紛氣息，齊齊拎起手機Selfie，進入夢幻嘅花花世界。賽馬女主持莎拉Scarlett Cheng將會現身擔任活動主持，同姊妹們大玩賽馬遊戲及分享賽馬心得，大家仲可參與Jockey Challenge遊戲，勝出者可獲由莎拉送出YA-MAN美顏機。



當日與閨蜜一齊參與Racing 101，學習簡易賽馬知識，更可獲得主題駿馬毛公仔乙隻。另外，專為鍾意扮靚嘅你而設嘅「最具春日氣息服飾大獎」，當日記得穿上春日花花Pattern服飾參加活動，勝出者將獲贈HK$1,000馬場餐飲禮券。快啲同閨蜜一齊入馬場玩番日，享受花之春日。



活動詳情：

日期：2019年4月7日 (星期日)

時間：中午12時至5時正

地址：沙田馬場Hay Market喜馬當先

活動費：港幣$365兩位

報名表格: https://goo.gl/forms/MAvahwWys6z0i6bA2

截止報名日期 ：2019年4月2日晚上11時59分

*活動只限年滿18歲人士參加