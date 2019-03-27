本日日本：日清新意粉　愈食愈健康？

「即食麵冇營養又唔健康！」如果你有呢種諗法，證明你Out喇！日本著名即食麵生產商日清食品集團推出的全新品牌All-in PASTA，便專門補充各種營養所需！你無睇錯，呢款即食意粉根據厚生勞動省的「日本人必要用餐攝取基準（2015年版）」的「30至49歲男性推薦量」為標準，一包意粉（88g）便有1日所需的三分之一分量的維他命及礦物質，包括有13種維他命、13種礦物質、蛋白質（24g）及食物纖維（8.6g），而且跟一般乾意粉相比，糖分更減少3成，啱晒今時今日講究飲食健康的風氣。而All-in PASTA的技術含量亦相當高，為解決烹調時流失營養及礦物質，特別採用了新開發的「營養Hold Press製法」，將維他命及礦物質封鎖在意粉的中央位置，如此設計更同時避免營養素帶來的苦澀味道，認真高招！



產品方面，包括有意粉跟醬料一Set過的杯麵版本（共3款口味，各售600日圓）、只有意粉的袋裝版本（售400日圓），及專用醬料（共3款口味，每款兩包，各售500日圓）。口味方面，包括有粗絞牛肉製成的番茄肉醬、大量使用國產羅勒炮製的香蒜醬，及突出番茄酸味和火腿滋味的香辣茄醬，即日起於日清食品集團的網上店舖及網上商店LOHACO發售。



有網友食後大讚味道不俗，而且更重要係快靚正，杯麵裝只需淥約6分鐘便食得。即日起至3月31日阪急梅田本店地庫1層的Tree Terrace更會有試食攤檔讓大家試味呢！



網址：https://www.allinseries.jp/