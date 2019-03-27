征選遊：釧路和商市場　勝手丼無得輸

來到北海道，其中一個「任務」當然是去品嘗美味的海鮮刺身！元貝、拖羅、海膽、三文魚籽……都想一次食晒點算好？各位大貪鬼們，咁就要去釧路一趟啦！因為釧路的和商市場是勝手丼的發祥地。相傳它的概念是由一位窮遊子開始。話說有日他路經釧路和商市場，由於太窮只能買碗白飯充飢，魚販們見他太可憐，於是給了他幾片雜綿魚生送飯。



久而久之發展成一門生意，而「勝手」的日文意思亦有方便隨心之意。現在來到和商市場，大家首先要於市場內的午餐店買白飯，而且備有大中細碗可以揀選。之後就可到場內6間不同刺身店自行「逐樣逐片」挑選，便宜至玉子、漬物，貴則有元貝拖羅和海膽等，價格由￥50至￥500不等，達致隨心隨意感受「勝手」的真意，而店員則會幫你合成自為一碗又靚又美味的「勝手丼」，再加碗鮮甜的蟹湯就perfect池啦！



和商市場

營業時間：8:00am~5:00pm（星期日休息）

地址：北海道釧路市黑金町13丁目25

網址：https://www.washoichiba.com/



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