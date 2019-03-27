法國伯恩丘 　200年星級酒莊

法國布爾岡共有夏布利（Chablis）、夜丘（ Côte de Nuits）、伯恩丘（Côte de Beaune）、夏隆內丘（Côte Chalonnaise）以及馬貢（Mâconnais）5大產區，而今日介紹的Domaine Jacques Prieur就是伯恩丘其中一個最出色的酒莊。



Domaine Jacques Prieur於18世紀末在法國科多爾省的小鎮默爾索（Meursault）落成，擁有21公頃布爾岡風土最佳的葡萄園。而從1868年起，Prieur家族開始接管酒莊並出產了享譽布爾岡的佳釀，名氣漸大。不過其實早於1805年起，Prieur家族已在沃爾奈（Volnay）的村莊釀酒，憑着豐富的經驗，無論土壤和葡萄樹都得到充分保護，葡萄酒的質素亦不斷提升。



真正令酒莊聲名大操就不得不提Jacques Prieur，他在20世紀30年代大力反對布爾岡酒商以不實標示產地而獲利的做法，因而受到酒商的聯合抵制，自始酒莊便決定自行裝瓶及銷售，令葡萄酒的水準更趨穩定。到了1956年，Jacques Prieur正式以自己的名字為酒莊命名，而他的孫兒Martin Prieur就由1990年開始接管酒莊，至今依然保持着伯恩丘酒莊的領導地位。