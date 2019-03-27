岡山真庭　湯原溫泉「私房」泡湯

在湯原溫泉鄉的「湯之蔵 鶴屋」，早在大正4年（1915年）便成立，在最初的50年，它其實是釀造清酒的地方，但從釀造時代開始，它院子裏的水井水便不斷冒升，溫泉水源源不絕流出，不作溫泉旅館也太可惜吧。湯原溫泉屬弱鹼性碳酸泉（在新分類中稱為單純鹼性溫泉），泉水對慢性皮膚病、過敏性皮膚、皮膚愈合及消除疲勞都有功效，故又稱「美人湯」。而「湯之蔵 鶴屋」的泉水都是自然流出，完全不用人工方法抽取，無雜質也不用破環境。(房價：一泊兩食每位18,700日圓，約HK$1,328起，每房最多可住4人）



歷史悠久的鶴屋，是座近代和風蔵（倉庫）造型的旅館，內有露天風呂大浴場，女性住客可自行選擇自己喜歡的浴衣穿着。它的24個客房中，除有一般和式及和洋式房間，還有6間包含了自家露天風呂，浴池還有陶器式及檜木式的選擇，你大可不用外出，在房內泡「私房」溫泉，在古和風中享受美人湯的滋潤。

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湯之蔵 鶴屋

地址：岡山縣真庭市湯原溫泉144

網址：http://www.yunokura.co.jp/



嗚謝：JNTO日本國家旅遊局、2019日本香港觀光年