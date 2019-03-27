男士之夜：熱話Best Buy　一次過話你知

【果粉聚焦：傾多50% AirPods 2突上架！】

Apple這幾天突然起勢推出新產品，繼新iPad Air、iPad mini及iMac後，終於輪到傳聞已久的第二代AirPods了！

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【開箱男：真男人必砌！ LEGO Ford Mustang】

提起美國車，好多人會諗起入電嗰部，但其實「野馬」Ford Mustang才是最具代表性的殿堂級美國車。之前已出過多部名車的LEGO Creator Expert系列，新作10265便向這部肌肉車致敬，而且還是取材自1967年的GT版本，由內到外都別具美國「瘋」情，即刻開箱砌番轉啦！

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【點樣最快入手Air Max 720 Throwback Future Pack？】

每年一到3月，波鞋迷就開始期待3月26日Nike Air Max Day來臨，因為通常Nike都會喺呢個大日子推出Air Max家族全新鞋款或者Air Max特別版配色，好似2016年及2017年就分別有Air Max Zero及Air VaporMax登場，而去年更有由波鞋迷投票而誕生的Sean Wotherspoon x Nike Air Max 1/97及超厚Air Bag Air Max 270現身。

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【InstaPump Fury Prototype 94 全球限售1,994對】

多年來，Reebok除了多次將經典Citron配色移植到旗下鞋款包括：Pump Fury Superlite、Pump Fury HLS、Furylite及Pump Fury Ultraknit之外，於2012年1月2日，Reebok亦曾經推出過全球限量2,012對的InstaPump Fury Citron配色，但當時復刻的只是1996年「無牙」版本，未夠原汁原味。直到2014年，鞋款誕生20周年，波鞋迷終於等到品牌首次復刻最元祖1994年「有牙」版本，當你以為5年前入手咗呢對復刻版已經叫圓夢？但原來Reebok仲收埋咗一對終極Prototype版本未出場。

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【Hyundai Tucson N Line更動感】

Hyundai推出了N Line動感化車系，繼去年推出i30 N Line後，近日公布將推出Tucson N Line，外形更見動感，用上了一身紅色車身，黑色蜂巢式鬼面罩及19吋多幅式輪圈，車廂方面則配上了黑色縫紅線座椅……

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【防水防撞Gadgets 落雨也不怕】

近期經常落雨，防水Gadgets又係時候出動！品牌XPower剛推出外置充電器PB6P以及藍牙喇叭EPBS，分別支援IP65以及IPX8防水標準，而且更加齊齊加入防撞設計，拎去戶外用就啱晒喇！

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【新加坡直擊！ Samsung QLED 8K TV影像超細緻】

如你打算近期換電視，正研究哪部4K TV畫質最靚、尺寸最齊之際，不好意思，8K TV潮流已經逼近，韓系電視大廠Samsung就在3月25日於新加坡舉行的Samsung Forum 2019上，展出其最新QLED 8K TV Q900R系列……

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【美國直擊！Apple TV+發布會懶人包】

Apple剛於美國聖荷西Apple Park內的Steve Jobs Theater，舉行了一場名為「It's show time」的特別發布會。東網記者親赴現場直擊，在全長約2小時的發布會中，Apple公布了多項全新服務……

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