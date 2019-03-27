【深夜字聊】條底褲去咗同事度

每逢有派對就唔少得飲酒，結果唔少男女就會因為咁而出事，好似有位男網民稱早前公司同事搞生日派對，飲大幾杯後走去同暗戀多年嘅女同事表白，點知畫面嚟到呢度就斷咗片。佢話：「醒番後發覺自己瞓喺張大床度，原來係唔知幾時去咗酒店。跟住我咪走去沖涼囉，點知我發覺唔見咗條底褲，床邊有條爛咗嘅女裝底褲！我見手機有未讀Whatsapp，發現有個唔係好熟嘅女同事留言，話第日將條底褲還返畀我。我同佢真係唔熟，同埋我明明係同女神表白，點解無啦啦變成咁？返到公司我哋三個都冇再講過嘢，而嗰位女同事亦冇畀返條底褲我，我應該點算好呢？」



網友神回應：



應節好回家：諗咁多做乜，兩個人都冇嘢講，咪即係當冇事發生囉，大家係成年嚟㗎嘛。不過你就唔使再對女神有任何幻想喇，畀佢知道你食咗公司另一條女，你估仲有運行咩？



11月飛常：你以為你仲可以點呢？女神就絕對冇你份喇。而睇你嘅反應，你應該對另一位女同事冇乜興趣。既然係咁，你咪當發咗場夢囉，最怕係三個月後個女同事同你講姨媽冇嚟。



Suzui Luk：其實你真是不用煩惱，女人也有性需要及錯亂的時候啊，反而你應擔心有沒有做性愛防預措施，健康才是最重要。



公眾高層：你可以試吓問佢攞番條底褲，睇吓佢畀唔畀返你。我就覺得你好大機會畀班同事玩，皆因斷片斷成咁邊可能硬得起嚟呀？咪諗多，睇定啲啦！