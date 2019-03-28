趕走沉悶介面　iOS輕鬆自訂icon圖像

大家平時有大半日時間都對住部電話，來來去去都係同一堆Apps icon，想換？眾所周知iOS向來限制多多，轉個icon圖像一啲都唔容易，不過iOS 12新增了《Shortcuts》App工具後，只需要幾個步驟，就能夠將icon自訂做想要相片或圖像，唔需要再睇住沉悶乏味的介面。



Step 1：先下載《Shortcuts》，並打開「製作捷徑」。



Step 2：然後在下方搜尋關鍵字「App」並揀選加入。



Step 3：點選右側的「選擇」，再按下想要變換icon圖像的App，例如facebook。



Step 4：點一下位於右上方的分享icon，然後點選「加至主畫面」。



Step 5：命名後在介面中點選「主畫面」，並再點一下下面的「選擇相片」。



Step 6：之後就能夠在相簿中挑選心水圖像，緊記會裁剪為正方形，然後按下右上角的「完成」。



Step 7：手機便會跳轉到Safari介面，再點一下下方的分享icon，並點選「加至主畫面」。



Step 8：最後按新增便完成所有步驟。

