JR大阪環狀線 × Hello Kitty　有卡打又有嘢買

Hello Kitty又嚟啦！今次係同西日本JR合作，而且仲要係大家經常坐嘅大阪環狀線，Hello Kitty簡直無處不在呀！



今次的計劃名為「HELLO! LOOP PROJECT」，將於4月1日至9月30日舉行，屆時大阪環狀線・櫻島線的列車，車身及車廂內都會以Hello Kitty公仔做裝飾，打卡一流。不過大家要留意，今次Hello Kitty彩繪列車只有一卡，亦不會公布特定的行駛日期及時間，能否遇上Hello Kitty，就看你跟她的緣分了！



即使無緣坐上彩繪列車，大家一樣可以跟Hello Kitty合照，因為環狀線內的4個車站（大阪站、大阪城公園站、天王寺站及弁天町站）都會設置Hello Kitty打卡位，Hello Kitty&Dear Daniel會穿上鐵道制服，準備跟大家合照！



此外，當然例牌有各種期間限定商品，包括卡套、文件夾、鎖匙扣等等，不過當中最吸引的，還是大阪環狀線便當，只售950日圓（未連稅）。



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