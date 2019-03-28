靈敢侶情：別讓自己跌入怨氣循環中……

早上八時，陳老闆為了一件恤衫，跟陳太吵起來。



「你怎樣管傭人？衣服都不熨，要我穿甚麼？」

「好笑了，我連老公都管不到！」

「你又想說甚麼？」

「沒甚麼！你這件恤衫是為誰穿？以為我不知道嗎？你去花天酒地我都忍了，還想吵嗎？離婚分身家吧！」



陳老闆氣得奪門而出，砰一聲，大門旁的相框也震跌。



早上九時，王經理已被陳老闆召入辦公室。



「這個月的生意怎麼低成這樣？」

「這幾個月都是淡季，老闆你也知道的。」

「知道甚麼？用錢請你回來，就是要你改善生意！要不我解僱你省點錢吧！」



晚上十時，王經理拖着疲累的身軀回家，見女兒正在玩電玩。



他罵她不生性，她還口說已做好家課。他一巴掌打過去，她放聲大哭。



「不許吵！好的不學，學你的生母一哭二鬧！她不要你了，你還不爭氣！信不信我也不要你！」



早上九時，被鄰居的兩父女吵了一夜的鍾小姐，睡過頭遲到了。她披頭散髮跑到樓下，好不容易才截到的士。



「司機我去中環。」

「過海？不去。」

「甚麼不去？」

「我交更！」

「拒載嗎？我報警！」鍾小姐拿出手機，司機立即開車。

「女人像你這樣就是野蠻！」

「你還吵？有本事別當司機！」

「報警吧！法例沒說我不能罵乘客，有本事你下車！」



鍾小姐趕時間，只好忍。落車時，她出力地關車門還以顏色，砰一聲，整輛的士都搖晃。



「你這三八男人婆！」司機大叫出車窗，她還他一隻中指。



早上九時十分，張女士兩手拿着很重的貨板，站在中環繁忙的街道上，好不容易才截到一輛的士。



「去哪！」剛才的司機，惡狠狠地問張女士。

「去尖沙咀。」

「又過海！」



張女士看着倒後鏡，反而微笑：「司機，還好你肯停車載我，真的謝謝你。」



司機只好用鼻孔噴出那一肚子的氣。



到步後，張女士笑瞇瞇地請求司機：「勞煩你幫我關門，我拿着太多東西，不好意思，謝謝你。」



這時，司機竟然落車，替她拿出一袋二袋，還帶點歉意地說：「別客氣。」



一股如灰塵的怨氣，在司機的頭上散去，消失在藍天白雲之中。



別人總以為，張女士是個會包容體諒、EQ高、肯讓步、不執着的人，但是，她並不這樣想。



包容體諒這堆條件，在她來說實在太有階級層次。有付出便有回報，我說「謝謝」你不說「別客氣」，就會衍生有禮和沒禮兩極之分。她才不想跌入這個循環，被怨氣突襲。



她只不過是，沒興趣活在社會的骨牌效應之中，承受陳太罵陳老闆、陳老闆罵王經理、王經理罵女兒、鍾小姐被兩父女吵到睡不着再跟司機吵之後的副作用。



整個怒氣連鎖，都不用談到付出不付出，已經散去。



自身經歷，看似很個人，看似衝着你而來，但很多時，我們只是被困在別人的副作用裏。



你要不要活在骨牌裏？面對公眾工作四年後，今年，我決定要好好學習用大腦分析，其他別往心裏去。Don't take things personally，做個保持微笑的快活人。



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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