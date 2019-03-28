Pet Pet聯萌：守護遺棄動物　化身暫養父母

縱然近年愛護動物的訊息不斷增多，但每天仍有不少棄養的個案發生。早前香港愛護動物協會（SPCA）於屯門某個垃圾房檢獲逾60隻倉鼠，由於當中有部分倉鼠比較年幼，另一些則擔心牠們懷孕，加上SPCA空間有限，導致需要大量暫養父母幫忙照顧這批倉鼠。自幼喜歡動物的Sharon本身飼養了3隻狗狗、3隻貓咪，近年積極擔任暫養父母，為的是希望小動物們在找到領養家庭前，能在舒適的環境裏感受到人間有愛。Sharon今次更第一次幫忙暫養兩隻倉鼠，為了好好照顧牠們，Sharon特意上網尋找飼養倉鼠的資料，發現倉鼠群不能住在同一個籠，如牠們是一男一女，其生殖能力很強，約兩個星期便會生育了一群，屆時只會令到更多被遺棄的倉鼠出現；如果兩隻雄性倉鼠住在一起，牠們會打架的機會很大，所以倉鼠宜分開飼養。



此外，倉鼠是夜行動物，早上多數睡眠，晚上才會出來活動，例如進食、飲水、玩耍等，這樣有機會騷擾主人，所以大家飼養之前都要考慮這個元素。Sharon直言，雖然現時領養動物的人增加了，但仍然有許多被遺棄的動物正在等待有心人領養，所以大家飼養動物之前都要考慮清楚，不要一時貪得意，當飼養動物之後沒有足夠的空間照顧牠，或是沒有資源去醫治牠的疾病，又或者任由牠們繁殖、而又沒有能力照顧牠們。因此，大家要確保有足夠的能力、空間照顧牠們一生一世，才應該飼養。