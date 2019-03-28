三界五行：轉張Wallpaper就可以改善風水？

手機為人類帶來方便，要改善手機的風水也不難，不必找風水佬計算，不必找裝修師傅打價，也不必擇日動土開工，信方向宇講，說改就改，真的是「話都冇咁易」！



如果正在使用的手機是剛剛買回來、或者是最喜歡的牌子和型號、或者有紀念價值、又或有其他理由而不想更換，也有辦法，加一個適合自己命理五行顏色的膠手機殼就可以。如果不喜歡加膠外殼，也有變通的辦法，就是更換適合自己風水的鎖屏圖案或風景相片的壁紙。手機有隨機帶來的壁紙可供選擇，也可以上網搜尋喜歡而又適合自己五行的壁紙，亦可在手機的相簿選合適的。



法國巴黎艾菲爾鐵塔就是最好的屬金風景相片，鐵橋、高鐵列車、飛機、白色或金色銀色房車、金財神、金貔貅、金蟾、金元寶、屋頂風向儀的鐵公雞（生肖屬兔者勿用）都是很好的選擇。



屬木的壁紙也有很多，森林、草原、大樹、花草、木屋、木橋、木船、瓜果蔬菜。屬水的壁紙有海景、江河、湖泊、溪流、水塘、瀑布、魚池、魚缸。屬火的壁紙有日出（避免用日落）、紅花、大紅燈籠、燭光、紅色雀鳥、穿紅衣服的青少年、紅色對聯、紅色房車（避免消防車）。屬土的壁紙有古代或現代建築物、長城、王宮、石砌小路，但不要用陵墓、墳場這些陰沉的景物，金字塔也不宜。



方向宇