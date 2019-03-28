本日日本：《山T女福星》內衣　性感又可愛

對於有一定年資的動漫迷，肯定有睇過或聽過《山T女福星》吧！這套由高橋留美子繪畫，講述花心到暈的高中生諸星當，與來自外星的惡女阿琳之間的愛情角力，除了故事風格夠晒搞笑瘋狂外，阿琳的虎紋比堅尼性感造型亦成為了經典！而這套作品上年啱啱過咗40周年，但聯乘搞作依然陸續有來，新鮮熱辣有跟專出時尚女性內衣及睡衣的PEACH JOHN姐妹品牌YUMMY MART合作，推出Bralette套裝、內褲、睡衣襯衫、連身裙及化妝袋。先講Bralette（即無鋼線及胸墊內衣），採用了女生最愛的粉紅色為主調，胸罩上印有阿琳、她的表弟小天及雷電圖案作花紋，望落絕對Kawaii！質地方面採用了全綿製作，唯獨胸罩的上方則採用了若隱若現的網布，增添了性感味道，該套裝還有配成一Set的內褲，同樣搶鏡可愛。YUMMY MART亦推出了鋪滿小天圖案及品牌Logo的內褲，如此得意款式應該有不少捧場客。



而睡衣襯衫的圖案與Bralette大同小異，但配合長袖的全棉法蘭絨睡衣感覺卻截然不同，萌味特別濃郁。另外，推介印有橫條紋的連身裙，細看下兩邊胸口位置分別有阿琳及小天的刺繡圖案，手工非常細緻。不可錯過的還有心形化妝袋，印有阿琳捧着心心的圖案，而且潮味十足，無論是否粉絲都會Buy。這款聯乘系列將於3月30日在YUMMY MART原宿店率先發售，之後於4月3日可到品牌的官方購物網入貨，而到原宿店購買該系列出品的朋友，更可獲得限定原創貼紙一張。



YUMMY MART原宿店

地址：東京都涉谷區神宮前6-6-9

營業時間：12:00nn~8:00PM

網址：https://www.peachjohn.co.jp//pj/yummymart/uruseiyatsura/