星晨旅遊　櫻目花度提案

冬去春來，又是繁花爭艷的日子，大家要賞花的話，相信第一時間會想到日本，因為在4 至5 月的花期，全國各地都有漂亮的花海，花團錦簇，景致醉人。星晨旅遊即將推出的北海道及大阪賞花之旅，賞花同時又可享受寫意的溫泉，讓你歡度一個身心舒暢的假期！



北海道 漫步花道

北海道是個充滿大自然魅力的地方，約4 月中下旬至5 月中旬櫻花相繼盛開，賞櫻景點眾多，例如於北海道登別櫻並木。另外著名景點「五陵郭公園」也將開滿櫻花，從高空俯瞰，可以欣賞到星形的粉紅色花海，非常壯觀。這個星形建築其實是日本江戶時代末期的要塞。隨着時代演變，現在成了遊客必到的打卡點。賞櫻熱點又怎少得北海道神宮，從明治時代以來便是賞櫻勝地，而且因為氣候之故，梅花和櫻花會在這個時節同時綻放，是日本全國稀少的奇景。在神宮區域內約有1,400 株櫻花和250 株梅花，而在賞花期間亦會設置攤販小吃，讓遊人邊醫肚邊賞景。

星晨的北海道團更會帶大家到著名景點登別「地獄谷」及「伊達江戶時代村」，另外會到訪「日本三大夜景」之一的函館山， 欣賞醉人的景色。此外，也會滿足愛Shopping 的朋友，包括到金森倉庫購物中心、三井Outlet，以及札幌全日自由活動。住宿方面，將入住一晚溫泉酒店，玩累了可以浸泡溫泉鬆一鬆。



北海道、札幌【購物、溫泉】5 天團

團號：AJSA / AJSO-5P

航班：國泰航空

出發日期：即日至5 月31 日

團費：$7,399 起



大阪 名城賞花

大阪的賞花熱點亦不遜色，例如日本三大名城之一的大阪城，園內的櫻花樹多達3,000 棵，花海鋪天蓋地。開花期間，很多日本居民和遊客都會慕名而來，除了到著名賞櫻熱點「西の丸庭園」參加櫻花慶典，更可在玉造口觀賞較遲開花的八重櫻。而大阪城中的天守閣也會被櫻花包圍，甚為壯觀。另外嵐山的渡月橋也是花季熱點，桂川旁的中島公園就種了許多櫻花，亦有不少攤販，猶如一個櫻花市集，熱鬧非常。到訪京都又怎少得「世界文化遺產」清水寺？特別推介欣賞夜櫻，在燈光下盛開的櫻花別有一番風味。

大阪旅行團保證入住和歌山白濱古賀乃井溫泉Resort 酒店，備有露天及室內溫泉，紓緩身心！此外亦會乘坐和歌山特色彩繪電車，有機會一睹貓站長「二代玉」的風采，仔細找找還可以在車上發現可愛的貓咪腳印，更會乘纜車登上六甲山看新日本三大夜景。旅行團還包括環球影城入場任玩，人氣作品「雷朋三世」將首次在影城登場，另有嶄新逃脫遊戲「名偵探柯南逃生」，而「哈利波特魔法世界」亦將推出全新的城堡表演「霍格華茲魔法慶典」，Fans不容錯過。



大阪、和歌山溫泉購物5 天團

團號：AJKW-5P

航班：國泰航空

出發日期：即日至5 月31 日

團費：$6,999 起



星晨旅遊

查詢： 2519 8088

網址：http://www.mst.com.hk

牌照號碼：350018