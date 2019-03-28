佐賀嬉野市　美人湯浸靚啲

日本佐賀縣嬉野市嬉野町的嬉野溫泉區，已有1,300年歷史，因泉水擁有豐富碳酸氫鈉，據講有去除角質層及皮脂，並有柔滑肌膚的功效，被中央溫泉研究所的藤田聰選為日本三大美肌湯之一。而沿着嬉野川便有由50間旅館構成的溫泉街，規模在九州屬數一數二，就連昭和天皇亦於1982年入住過當中的多屋別莊。



溫泉區同時設有湯遊廣場「西博爾德足湯」及湯宿廣場泡泡腳。前者是嬉野市內首個免費足湯設施，為紀念對日本西洋醫學極有貢獻的德國醫生西博爾德（Siebold）而命名，於夏日更推出季節限定的冷泉足湯，夏日浸泡肯定相當消暑。



至於2012年4月開放的湯宿廣場，除基本的泡足池外，還增設了日本難得一見的足蒸湯，你可將雙腳放入一個特製箱內，能夠享受足部蒸氣浴，活絡腳部氣血循環，而且更備有無障礙設計，乘坐輪椅的也能體驗。



湯宿廣場

地址：嬉野市嬉野町下宿乙2187-4

開放時間：7:00am~11:00pm（足湯）、9:00am~8:00pm（足蒸湯）

網址：https://spa-u.net