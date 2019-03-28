平成日劇經典對白（口頭禪篇）你必定講過！

日劇總是有股不一樣的吸引力，單是其對白，已經可以讓觀眾慢慢咀嚼，回味好幾天！平成年代的日劇，經典金句不少，令日先跟大家分享多個角色的口頭禪，相信也曾經講過！



「事出必有因」

「真的很有趣」

「毫無頭緒/完全沒有頭緒」

劇集：《神探伽俐略》

角色：湯川學（福山雅治飾）

簡介：福山雅治飾演的湯川學，絕對是日劇界的「金句王」，名言不絕，其中又以這三句最經典，也正好顯示一名科學家應有的專業精神！第一，相信任何事物都有原因，科學家的使命，就是找出背後的原因；第二，永遠對不認識的事情感到好奇，才會有追尋真相的決心；最後也可能是最重要的，就是遇到不明白的事情，不會死充。



「我，絕不失敗。」

劇集：《女醫神 Doctor X》

角色：大門未知子

簡介：大門未知子每次做手術之前，她都會很有自信地說出這句話，這種自信，一方便可以減輕病人的壓力，同時也是鞭策自己的一種源動力。



「哈里路亞，CHANCE」

劇集：《求婚大作戰》

角色：岩瀨健（山下智久飾）

簡介：岩瀨健出席青梅竹馬的吉田禮（長澤正美飾）婚禮時，發現自己原來好鍾意對方，正當後悔莫及之際，忽然出現可操控時間的精靈（三上博史飾），佢畀山下可以回到過去某些時間，讓佢可以慢慢追番長澤，而每次回到過去時，山下都要講句咒語哈里路亞Chance……誰不希望上天也給予我們機會，可以改變錯過了的人生呢？



「大小姐你是白癡嗎？」

劇集：《推理要在晚餐後》

角色：影山（櫻井翔飾）

簡介：每一次大小姐寶生麗子（北川景子飾）說出低級的推理之時，影山就會趨近她，然後數落她、奚落她！不過，相信大家也會明白，每當遇到一些人，懶有自信地說出一些低能說話之後，其實你都想跟他說「你是白癡嗎？」



「知道了。」

劇集：《家政婦三田》

角色：三田燈（松嶋菜菜子飾）

簡介：每當阿須田一家向三田發出指令，三田必定沒有表情地說出這句話，不問原因，不會阿支阿左，只會默默地執行指令，相信不少老闆，都希望可以有這樣的員工！



「我只是想做個確認而已。」

劇集：《新參者》

角色：加賀恭一郎（阿部寬飾）

簡介：神探加賀恭一郎在《新參者》中，每當查問證人的時候，證人怕自己成為嫌疑犯，加賀恭一郎便會說出這一句，好讓證人可以放下心頭大石，把知道的事情和盤托出。



「你同情我便給我錢吧」

劇集：《沒有家的女孩》

角色：相澤鈴（安達祐實飾）

簡介：相澤鈴有個不負責任的賤男繼父，母親又患咗心臟病，為了籌錢給母親醫病，於是每當有人對佢施予援手時，都會向佢講呢句對白，而這句對白也成為了1994年的流行語。



「我是不會讓你斯負我的學生的！」

劇集：《我Miss係大佬》

角色：山口久美子〈仲間由紀惠飾）

簡介：《我Miss係大佬》例牌的劇情，就是學生起初很抗拒山口久美子，但當緊要關頭，學生面對危險的時候，山口久美子便會挺身而出，說出這句說話，然後便跟對手大打一場，最後，當然是贏得學生的信任啦！



「以牙還牙，加倍奉還」

劇集：《半澤直樹》

角色：半澤直樹（堺雅人飾）

簡介：半澤直樹被對手陷害，他便會說出這句說話，絕對有「輸人不輸陣」的氣勢，而且也告訴對手，自己是個「有仇必報」的人！這句話當年成為流行語，電視台更乘勢推出「加倍奉還饅頭」呢！



「Let's Think」

劇集：《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》

角色：柊一颯（菅田將暉飾）

簡介：柊一颯脅持3年A組班的學生，一開始時每日都要學生解答一個關於同班同學景山自殺的問題，而學生們都會表現反感抗拒，而菅野幾乎每次都會講句Let's think。