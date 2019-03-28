全球首個蟻俠Game試玩　Paul Rudd現身揭幕

繼Iron Man之後，就連Ant-Man都飛到香港迪士尼樂園！全球首個以Ant-Man為主題的Marvel遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」鐵定在本月31日正式開幕，為了隆重其事，連飾演Ant-Man的男星保羅魯特（Paul Rudd）都現身揭幕，與大家一起走進「神盾局科技館」對抗Hydra！



【故事承接Iron Man遊戲】

「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」是香港迪士尼第2個Marvel遊樂設施，遊戲故事承接了「鐵甲奇俠飛行之旅」的內容，原來邪惡組織Hydra不但偷襲香港史達大樓，而且派出Arnim Zola及數千隻機械蟲軍團入侵「神盾局科技館」，試圖偷取儲存高度機密資料的數據核心。為了殲滅在盔甲縫隙出入的機械蟲，Iron Man請來可縮小的Ant-Man及The Wasp幫手，但兩個人4隻手又怎能戰勝萬千蟲蟲？所以邀請大家走進科技館與Ant-Man及The Wasp並肩作戰。



【手執最新武器 聯手擊退蟲蟲】

為了製造最逼真的Marvel世界體驗，樂園與《蟻俠》電影導演彼頓列特（PeytonReed）及其製作團隊共同設計「神盾局科技館」，大家在迎賓大堂已可見Iron Man及Ant-Man的通訊影片，了解館中所出現的危機，再走到保安裝備庫看盡在Marvel電影、電視劇集及漫畫中出現過的14款物品及參考道具，為激戰做好準備。當坐上「突擊」戰車後，大家就要打醒十二分精神，執起香港神盾局史達科技展覽室最新研發的非致命武器電磁脈衝槍，在Ant-Man、The Wasp及科技館總工程師Leslie Lam（宣萱飾演）的指揮下，在數據核心實驗室、巢蟲體內及大腦中擊斃機械蟲大軍！



【遊戲「彩蛋」密切留意】

Marvel出品，有「彩蛋」是常識吧！是次Ant-Man遊戲亦然，只要大家在過程中留神，必可找到以下的細緻位：

‧設施中出現過香港著名地道小食

‧Ant-Man及The Wasp在過程中說過廣東話

‧有關Stan Lee的足迹

‧「神盾局科技館」外有一個專為螞蟻而設的指示牌