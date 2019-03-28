粉絲福利　BTS聯乘妝品好冧豬！

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）上星期襲港開Concert，由於只舉行4場，在僧多粥少的情況下，好多人都撲唔到飛入場睇Show。不過出名錫Fans的BTS，好快就出新招，與韓國美妝護膚品牌VT聯乘推出全新「VT x BT21萌爆宇宙限量彩妝系列」氹番粉絲！



究竟BT21係乜東東？原來是BTS成員親手繪畫和設計的8位「宇宙明星」，包括隊長TATA、戴面具小馬MANG、狂野小兔COOKY、美味頑童SHOOKY、熱情小狗CHIMMY、無尾熊KOYA、宇宙機器人VAN與親切羊駝RJ，每一位都各有不同性格和特質，所以自面世後一直深受BTS忠粉喜愛。今次推出的全新限量聯乘系列，包裝上再次印上呢8位萌爆角色的可愛圖像，更有齊氣墊粉底、胭脂兩用棒、眼影組合和唇部妝品，無論可愛度同實用性都超高，應該可以撫慰到錯過演唱會的Fans心靈。



其實韓國Idol代言美妝品牌又點止BTS？好似同期襲港，兼且有去BTS香港演唱會捧場的男神朴寶劍，便是人氣護膚品牌VPROVE的代言人。品牌最主打商品都是以保養為主，想跟寶劍一樣擁有好皮膚的話，可以一試！