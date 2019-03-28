【深夜字聊】不要拿重要部位做實驗！

Q：本人17歲，是高中生。在數年前在外地唸初中的時候，很常被同學捏陰莖，被捏的時候，有時是勃起或微勃起，又或者未勃起都有，亦有試過被捏到痛。今時今日回想起來，想試試那時候到底被同學捏得有多大力，我就試着全力捏自己的陰莖，捏完那一吓不會覺得痛，之來會感到有點不舒服，及後一下子又沒事了。陰莖被大力捏完當下有稍微凹陷，之後有時感覺癢癢刺刺的，但勃起正常沒有瘀青，這樣陰莖應該沒受傷吧？想問以前被捏會不會引致問題，例如陰莖變形或長不大嗎？如果陰莖有受傷是否一定會瘀青呢？還是有甚麼癥兆？現在真的覺得自己當年很白癡，求解答，感謝！



阿嘉同學



A：男生們處於成長階段中，其友儕圈子裏總好像浮沉着一套潛規則，就是他們之間常會熱衷地去探索身體的秘密，不只針對自己，也還包括別些男生的身體（例如同學或兄弟），箇中蘊含各種各種心態，例如包括好奇心、禁忌、獵奇、權力、比拼、嬉鬧等等元素。男生之間互相脫褲子形成為一種性別文化，閣下之經歷不屬罕見，希望那並非霸凌行為。初中同學當時的行徑，相信沒造成後遺症，若有的話已會明顯察覺，閣下現時沒有患上發育不全或勃起功能障礙，故不用太擔心。



陰莖是脆弱的外露器官，不管是男生自己嘗試擠捏或受到別人施以外力所壓，均會容易受傷，千萬不要拿它來做實驗如向它重擊、扭動、挑戰忍痛極限之類，以免發生意外及造成傷害。性器官受傷有輕重程度、外傷內傷之分，不一定目測到瘀青才算受傷。陰莖遭擠捏後，若突然變得難勃或不勃，便是受傷的癥兆，必須趕快診治。



李偉儀