偉高模型推TAMIYA四驅車課程　學生從中獲取STEM知識

因應全球的教育趨勢， 香港政府近年大力推行STEM教育 ，以裝備學生應對社會及全球因急速的經濟、科學及科技發展，所帶來的轉變和挑戰，致使坊間出現形形式式相關的課程。以偉高模型為例，近日於慈幼學校推行Tamiya STEM Project迷你四驅車課程 ，並期望 未來可以擴展至更多學校。Tamiya近年在日本國內推廣機械及編程教育大受歡迎，在日本以外地區以Tamiya STEM Project開始舉辦課程 偉高模型教育發展TAMIYA STEM PROJECT項目統籌 陳進先生認為，STEM教育近年愈來愈備受家長及學校重視，遂設定課程，希望為學生提供一個更加清晰、鮮明的途徑，來學習四驅車與STEM有關的理論。



以四驅車作教材優點多

然而在五花八門的STEM教材之中，為何要選擇四驅車呢？偉高模型教育發展 TAMIYA STEM PROJECT導師 簫Sir指出，因為四驅車本身帶有不少STEM的元素，例如齒輪原理、閉合電路、走珠軸承等，這些亦會在日常生活中接觸到，故希望透過課程令學生們能對這些範疇增添興趣。再者，利用四驅車作嘗試實踐個人化的想法亦是樂趣之一，從中能夠令學生活用創作力。偉高模型教育發展 TAMIYA STEM PROJECT導師 李sir補充：「由於現今世代大多採用電子化，以致人與人之間的關係漸漸變得疏離，為了令學生們能學習互相幫忙、與人溝通等，TAMIYA田宮模型提供許多與STEM有關的教學模型作為教學用途，並支持學生們親手體驗，同時偉高模型每年都會舉辦本港及國際認可的選拔賽事，讓參加者與其他國家交流的機會，實踐所長。」



學生們增進多方面知識

參加了Tamiya STEM Project迷你四驅車課程的學生們，紛紛表示自己學到許多實用的知識，慈幼學校四年級生陳進希自言學到改車的方法，了解到齒輪比愈細，車輛便會行得快，而齒輪比愈大，車輛則會較有力度 ;六年級生呂明光則明白到車身重量亦是十分重要，因為這會影響四驅車在路軌行走的速度;六年級生林栢滔從中了知道車輪的直徑如果愈大，在直路上便行得愈快的理論 ;至於六年級生陳希誦，亦發現為何四驅車的外殼會比較扁身，這這樣才可呈現流線形，藉以減少風阻，使車輛能行得快。



老師家長均覺有利學生

慈幼學校 資訊科技主任林盈盈亦覺得學生們在四驅車課程中獲益不少，最重要是由於小朋友喜歡追求車速，為此他們可以產生自學動機，這樣學習比傳統貫輸知識更有效。此外，學生除了學到許多STEM的元素外，從中亦可訓練其思考，提升解難、協作等能力。此外，慈幼學校家長教師會主席陳厚文先生，也十分認同四驅車課程為學生們帶來不少正面的幫助，他稱：「小朋友回家後，仍會研究怎樣可以令四驅車行走得快點，家長看到小朋友好專注去嘗試，這樣比小朋友在家看電視或是玩遊戲機更有益。再者，課程末段會有一個考試，猶如一個模擬比賽般，這樣更可以讓學生擴闊視野。」



偉高模型Waigo Hobby

查詢電話： 23840005



Tamiya STEM Project HK

網址：https://www.tamiya.hk/stem

email: cs@tamiya.hk